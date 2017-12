Neues Album 2017: Tarja - From Spirits and Ghosts (Score For A dark Christmas)

VERÖFFENTLICHUNG » 17.11.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Tarja

LABEL » earMUSIC, edel records

17.11.20177 / 9

Das Weihnachtsgeschäft öffnet sich seit Jahren vermehrt für die ungewöhnlichsten Musikstile. Ungewöhnlich zumindest, was die Interpretation traditioneller Weihnachtsklassiker angeht. Inzwischen wird jeder bedient, egal ob er Flötenmusik oder Dark Metal bevorzugt. Aktuell kommt die ehemalige Nightwish-Sängerin Tarja Turunen dazu, die sich von einer klassisch ausgebildeten Sängerin über Symphonic Metal hin zum Gothic Rock entwickelt hat.

Das Album enthält elf traditionelle Weihnachtslieder, die durch Tarjas Gesang zusammen mit dunklen Gothic-Einflüssen auf eine völlig neue Ebene gebracht werden. Mithilfe eines Symphonieorchesters schafft es die erfolgreichste finnische Solokünstlerin traditionellen Liedern wie „O Tannenbaum“, „We Wish You A Merry Christmas“ oder „Feliz Navidad“ einen besonderen Beiklang zu verleihen und erinnert den Hörer damit an einen düsteren Filmsoundtrack.

Neben klassischen Weihnachtsliedern ist auf „From Spirits and Ghosts (Score for a dark Christmas)“ auch ein zwölfter Track zu finden: das brandneue Original „Together“. Der Song reiht sich mühelos in den dunklen Stil des Albums und die Themenwelt „Geister und Mystik“ ein. Insgesamt bietet das Album schöne Arrangements und verleiht den bekannten Titeln eine düstere Stimmung, die den sonst so oft in kitschigen Versionen gehörten Klassikern einen sehr rockigen und durchaus authentischen Anstrich verleiht.

Zusätzlich zu dieser CD ist ab sofort Tarjas erste Graphic Novel „From Spirits and Ghosts (Novel for a dark Christmas)” erhältlich. Sie fängt die musikalische Stimmung des Albums ein und erweckt diese auf 40 Seiten zum Leben. „Novel for a dark Christmas“ handelt von zwei Versionen Tarjas, einer dunklen und einer helleren Seite, die während der Weihnachtszeit einsame und verlassene Seelen zusammenbringen. Die 40-seitige Graphic Novel, die von dem renommierten Graphic Novel-Künstler Conor Boyle gestaltet wurde, ist exklusiv im offiziellen Webstore von Tarja erhältlich und streng limitiert.

Das Video zur Single „O Come, O Come, Emmanuel“ gibt mit seiner finsteren Traumlandschaft einen Einblick in die visuelle Themenwelt des Albums und stellt die beiden Charaktere – die düstere und die hellere Tarja – vor.

