The White Stripes "Elephant 20th - Limited Edition"

Spätestens mit „Seven Nation Army“ gelang den White Stripes der internationale Durchbruch. Wie das bei Fußballhymnen so ist, kam der Song nur schleichend in die Stadien der Welt. Vom FC Brügge über die italienische Liga hin zum deutschen Sommermärchen 2006 – so will es die Legende. Fünf Jahre nach Veröffentlichung der Single gab es zur EM 2008 eine Platzierung in den Top 5 der deutschen Singlecharts.

Aber natürlich kann und soll man ein geniales Album wie „Elephant“ nicht an einem Song festmachen. Schließlich brachte das vierte Album der Band aus Detroit im Jahr 2003 den größten kommerziellen Erfolg und war somit Höhepunkt einer außerordentlichen Karriere. Schon die Bandgeschichte ist kurios. Jack und Meg White gaben sich als Geschwister aus, waren aber von 1996 bis 2000 verheiratet. Ihre retrolastige Musik war dem Garage Rock verhaftet und von Jacks Gitarrenspiel geprägt.

Zum 20. Geburtstag wurde das Album im April in farbigem Vinyl als Doppel-LP veröffentlicht. Optisch ein echter Hingucker. Das Design in Red Smoke Clear (LP1) bzw. Red & Black Smoke (LP2) entfaltet eine wunderschöne Wirkung. Auf der Rückseite wird die Idee des Albumkonzepts, nämlich der kulturelle Tod des „American Sweetheart“ in einem englischen Text lyrisch erklärt. Die Song-Lyrics sind auf den Sleeves der Scheiben abgedruckt. Das geniale Artwork setzt sich auf den Innenseiten der LP fort.

Das Album wurde damals – wie es heißt – innerhalb von zwei Wochen aufgenommen. Bis heute klingt es großartig und zeitlos schön. Als weitere Singles gab es neben dem Coversong „I Just Don’t Know What to Do with Myself“ auch „The Hardest Button to Button“ und „There’s No Home for You Here“. An Megs Ballade „In the Cold, Cold, Night“ (das zu viel gesetzte Komma findet sich so auf der Albumrückseite) kann man sich gar nicht satt hören.

The White Stripes waren etwas ganz Besonderes und sind als Band ein großer Verlust für die Musikwelt. Mit diesem Album haben sie sich selbst ein Denkmal gesetzt – und die neue Vinylumsetzung bietet den passenden Rahmen zur Neuentdeckung. Grandios!