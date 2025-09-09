Das GLOOMAAR Festival in Neunkirchen/Saar hat sich jetzt schon seit einigen Jahren in der Szene etabliert. Es ist vor allem für seine Postrock-Ausrichtung bekannt. Die Neue Gebläsehalle beheimatet das Festival, das Bands und Künstler aus dem alternativen Rock- und experimentellen Musikbereich zusammenbringt. Dabei liegt der Fokus auf der Atmosphäre und der musikalischen Tiefe, die typisch für Postrock ist – also epische, instrumentale Stücke, die oft große emotionale Spannungen und Klanglandschaften erzeugen. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Seht hier die Fotos vom Nachmittag und frühen Abend. Credit: Atelier3Bären

Overhead, The Albatros

Die instrumentale Post-Rock Band Overhead, The Albatros aus der irischen Hauptstadt Dublin verbindet das Vertraute mit dem Außergewöhnlichen im Post-Rock und lässt ätherische Streicher, elektronische Texturen und Synthesizer mit der rohen, ungefilterten Energie von Gitarren und Schlagzeug verschmelzen.

Glasgow Coma Scale

Die Frankfurter Instrumental-Band Glasgow Coma Scale ist benannt nach einer Skala für Bewusstseinsstörungen. Ein gewaltiger Energieschub durchfließt den Sound von Glasgow Coma Scale. Genretypische Gitarrenschleifen wechseln mit krachenden Riffs, verschiedene Stile verschmelzen miteinander. Die Band besitzt die faszinierende Fähigkeit innerhalb eines Stückes die Klangfarbe fast unmerklich, doch nachhaltig zu wechseln.

Oh Hiroshima

Ursprünglich aus der schwedischen Stadt Kristinehamn stammend, besteht die aktuelle Besetzung von Oh Hiroshima aus den Brüdern Jakob Hemström (Gitarre/Gesang) und Oskar Nilsson (Schlagzeug). Seit ihrer Gründung 2007 hat sich die Band zu einer hoch angesehenen Studio- und Live-Formation entwickelt und ist in Post-Rock-Kreisen und darüber hinaus fest etabliert.

Bruit ≤

Bruit ≤ sind ein 2016 in Toulouse aus den Überresten verschiedener französischer Pop Bands entstandenes Experimental/Post-Rock/Modern Klassik Quartett und entstand mit dem Wunsch, den Zwängen der Musikindustrie zu entkommen und zum Schaffen als künstlerischem Prozess zurückzukehren.