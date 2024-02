LARY veröffentlicht die erste Single „Junge“ aus dem neuen Album

Die Sängerin und Schauspielerin Lary gibt einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes drittes Studioalbum „Stereo Noir“ mit der Veröffentlichung der ersten Single „Junge“. Die Auskopplung, die wie eine kantige, soulige Chanson-Perle mit einer Prise Punk-Attitüde wirkt, zieht mit einem letzten, aus der Distanz zurück geworfenen Blick, das Résumée einer zum Scheitern verurteilten Beziehung.

„Junge“ präsentiert Lary in Bestform und zieht mit ihrer einzigartigen Mischung aus Charme und Authentizität die Hörerinnen und Hörer in den Bann. Der Song ist eine Hommage an die Jugend in uns allen. Er ermutigt dazu, sich selbst treu zu bleiben, seine Träume zu verfolgen und sich nicht von Hindernissen abhalten zu lassen. Der Song ist eine Erinnerung daran, dass wir alle das Potenzial haben, unser eigenes Leben zu gestalten. In „Junge“ singt Lary über die Kraft der Selbstliebe und die Wichtigkeit, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Die eingängigen Beats und die mitreißende Energie des Songs machen ihn zu einer unvergesslichen Reise durch die Höhen und Tiefen persönlicher Entfaltung.

Lary hat sich einen festen Platz in der deutschen Kreativszene erobert. Mit gefühlvollen und melancholischen Werken öffnet sie eine Tür zu einem persönlichen Raum und gewährt Einblick in ihre „Entscheidung, die Tür dorthin zu öffnen, wo es wehtut.“ – aber nie ohne eine ordentliche Portion NeoSoul, Punk und Poesie.

Lary stammt aus Gelsenkirchen, hat zwischenzeitlich in New York und Berlin gelebt und seit drei Jahren ist Paris ihre Wahlheimat. Ihr Debütalbum „Future Deutsche Welle“ im Jahr 2014 brachte ihr als erste weibliche Solokünstlerin den New Music Award ein. Mit dem hochgelobten Album „Hart Fragil“ folgten ausverkaufte Tourneen und gemeinsam mit dem Rapper Motrip veröffentlicht sie den mit Diamant (über 1 Mio verkaufte Einheiten) ausgezeichneten Song „So wie du bist“.

Doch auch als Schauspielerin hat Lary beeindruckende Spuren hinterlassen, unter anderem in der Emmy-nominierten Serie „Bad Banks“ und der Netflix-Serie „King of Stonks“ in der sie die weibliche Hauptrolle übernahm. In der Grimmepreis nominierten DisneyPlus-Serie „Sam – ein Sachse“ spielte Lary die afrodeutsche Poetin May Ayim und den Abschlusssong der Serie stammte ebenso aus Larys Federn. 2023 war sie in der 2. Staffel der Serie „PARA“ zu sehen und spielte eine Hauptrolle im Justizthriller „Conti – Die Frau, die schweigt“, für den sie auch den Titeltrack komponierte und sang. Roland Emmerich engagierte sie für sein Remake der Zauberflöte („The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte“) und den neuen Tom Tykwer-Kinofilm „Das Licht“ hat sie vor Kurzem abgedreht.

„Junge“ ist ab sofort auf allen Streaming- und Downloadplattformen erhältlich. Die Single und das Album (VÖ-Termin: Frühjahr 2024) erscheinen bei Supow Music; Vertrieb: Universal Music.