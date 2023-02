Matteo Bocelli veröffentlicht neue Single “I Miss You Amore”

“I Miss You Amore“ – eine romantische neue Single von Matteo Bocelli, Sukriti Kakar, Prakriti Kakar, dem Komponisten/Produzenten Amaal Mallik und dem Texter/Produzenten Kunaal Vermaa – wurde am 10. Februar 2023 von Capitol Records veröffentlicht. Zusammen erzählen sie in diesem Track eine eindrucksvolle Geschichte von Liebe, Verlust und Bedauern, wobei Matteo auf Englisch und die Zwillingsschwestern Sukriti und Prakriti Kakar auf Hindi singen. Matteo schrieb das Lied mit Amaal Mallik, Shridhar Solanki und Kunaal Vermaa.

Das offizielle Video zu „I Miss You Amore“ wurde am 14. Februar (Valentinstag) veröffentlicht.

Sukriti und Prakriti Kakar, die Zwillingsschwestern, stammen ebenso wie Amaal Mallik aus der Bollywood – Welt, haben sich aber ebenso in der Musikszene einen Namen gemacht, einschließlich ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2021 an einem Remix von Dua Lipas „Levitating“.

„Als ich zum ersten Mal die Melodie hörte, die Amaal kreiert hatte, wusste ich, dass wir etwas ganz Besonderes machen würden“, erinnert sich Matteo Bocelli. „Es war eine große Ehre, mit Sukriti und Prakriti zusammenzuarbeiten, die mir so viele Einblicke in die indische Kultur ermöglicht haben, die ich noch nie zuvor erlebt hatte, und ich bin überwältigt von der Unterstützung, die ich aus Indien erhalten habe. Es gab so viel Interesse an diesem Projekt und nach einer gefühlten Ewigkeit hört es nun endlich jeder.“

Amaal Malik sagte: „Ich bin begeistert, mit einer Gruppe so talentierter Künstler zusammenzuarbeiten. Die Komposition dieses Songs war eine wahre Freude für mich… Es war wirklich etwas Besonderes, ‘I Miss You Amore’ zusammen mit dem jungen und sehr begabten Musiker, dem italienischen Musikkönig Matteo Bocelli, zu kreieren. Ich bin froh, dass wir in dieser Nacht die höchste Kraft auf unserer Seite hatten, als die Melodie gleichzeitig hier in Indien und Italien entstand.“

Er fügte hinzu: „Kunaal Vermaa und ich haben uns wieder einmal zusammengetan und wann immer das passiert, haben die Leute eine Menge Erwartungen und ich freue mich, sagen zu können, dass der Text dieses Songs, die makellose und herzliche Wiedergabe von Matteo, Sukriti und Prakriti und die Einfachheit der Melodie eine Menge Herzen brechen wird. Die Mädels und ich kommen nach unserem letzten gemeinsamen Song zusammen, der ebenfalls eine globale Zusammenarbeit mit Dua Lipa war, und wieder einmal bringen wir drei indische Musik in die Welt. Dies ist unser von Herzen kommendes Geschenk an unsere Fanclubs von #Amaalians & #Supratics und es hätte kein besseres Geschenk für sie zum Valentinstag geben können als DIESEN Song.”