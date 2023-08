MONSTERS OF LIEDERMACHING: Glücklich und besoffen sein

Nach „Mit dem Tretboot nach Wien“ veröffentlichen die Monsters of Liedermaching mit „Glücklich und besoffen sein“ eine weitere, neue Single aus ihrem Album „Federwisch im Elfental“, welches am 27.10.2023 erscheinen wird.

Über die Single sagen sie: „Als zweite Single haben wir „glücklich und besoffen sein“ erwählt. Der Song passt gut in die Sommer- und Festivalzeit und dürfte schon alleine vom Titel her vielen aus der Seele sprechen. Denn auch die anderen Jahreszeiten bedürfen einer Auszeit. Glück auf!“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im April 2023 spielten die Monsters of Liedermaching ihre 20 Jahre Jubiläums-Tour und nehmen auf dieser ihr neues Album „Federwisch im Elfental“ auf.

Eine Band ohne Hierarchie, kennengelernt als sechs einzelne Solokünstler. Was mit Kurztouren begann, wurde im Sommer 2003 zum Programm: Fred, Burger, Tottovic, Pensen, Labörnski und Rüdi stellen drei Bierbänke auf die Bühne und spielen einfach zusammen – und sind von nun an die Monsters of Liedermaching.

Außerdem werden die Monsters of Liedermaching noch einige Konzerte in diesem Jahr spielen:

08.09.2023 – Osnabrück, Haste Open Air

03.11.2023 – E-Werk, Eschwege

04.11.2023 – Forum, Bielefeld

05.11.2023 – LCB, Wuppertal

10.11.2023 – Westand, Braunschweig

11.11.2023 – Frannz-Club, Berlin

12.11.2023 – Malzhaus, Plauen

13.11.2023 – Keller Z87, Würzburg

14.11.2023 – Café Central, Weinheim

15.11.2023 – Colos-Saal, Aschaffenburg

16.11.2023 – Druckluft, Oberhausen

17.11.2023 – Essigfabrik, Köln

18.11.2023 – Musikzentrum, Hannover

19.11.2023 – Markthalle, Hamburg