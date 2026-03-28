BROCKHOFF: Debütalbum „Easy Peeler“ erscheint am 5. Juni

Eines haben Menschen und Clementinen – diese seltsamen kleinen Früchte, die sich nicht entscheiden können, ob sie nun Mandarinen oder Orangen sein wollen – gemeinsam: Man weiß nie so richtig, was man bekommt. Wird ihre Schale einen abhalten? Oder entpuppen sie sich als „Easy Peeler“ – eine Frucht, die sich sofort öffnet, einen hereinlässt und nicht verbirgt, was in ihr steckt? Auf ihrem gleichnamigen Debütalbum beweist BROCKHOFF, dass sie Letzteres ist.

Lina Brockhoff – alias BROCKHOFF – betrat Anfang 2022 die Bühne und etablierte sich schnell als eine der spannendsten Newcomerinnen des Indie-Rock. Ihre Debüt-EP „Sharks“ mit der gleichnamigen Anti-Party-Hymne stellte sie als Songwriterin vor, die introspektives Storytelling mit dröhnendem Gitarrenrock verschmelzen kann – ohne Kompromisse. Auf dem 2023 erschienenen Nachfolger „I’ve Stopped Getting Chills for a While Now“ präsentierte BROCKHOFF eine noch selbstbewusstere Produktion und beschrieb ihr Leben mit ausladendem Indie-Rock und sanftem Pop.

„Easy Peeler“ ist der ambitionierte Höhepunkt von BROCKHOFFs musikalischer Coming-of-Age-Reise – eine Reise, die sie in den letzten Jahren offen mit ihrem Publikum geteilt hat. Zu Beginn ihrer Karriere spielte BROCKHOFF Support-Shows für Acts wie Giant Rooks, Alice Merton, Von Wegen Lisbeth und Paolo Nutini und trat unter anderem beim The Great Escape in Brighton, beim Tempelhof Sounds in Berlin und auf anderen renommierten Festivals wie dem Reeperbahn Festival, Eurosonic, Southside, Haldern Pop oder dem Dockville auf.

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„Easy Peeler“ (5. Juni über [PIAS] Recordings Germany), das zwischen 2020 und 2023 geschrieben und im vergangenen Jahr innerhalb von zwei Wochen aufgenommen wurde, präsentiert sich als ein langsam gewachsenes, sorgfältig ausgearbeitetes Projekt, das Gitarrenrock der 90er-Jahre mit Pop-Arrangements verbindet.

Es thematisiert auch die Unsicherheiten, die mit seiner Entstehung einhergingen. Während der Arbeit an „Easy Peeler“ rang BROCKHOFF mit dem Gedanken, sich als Künstlerin zu präsentieren – sie fühlte sich unwohl in ihrer eigenen Haut und in der schnelllebigen, oft gnadenlosen Musikindustrie. Sie erwog sogar, den Kindheitstraum aufzugeben, den sie jahrelang verfolgt hatte, gerade als er näher denn je schien. Letztendlich tat BROCKHOFF das, was sie als Geschichtenerzählerin auszeichnet: Sie fand Trost in ihrer eigenen Sensibilität und verwandelte diese in selbstbewusste Songs, aus denen ihr Debütalbum entstehen sollte.

Mit ihrer neuen Single „Sunny Day (Deadline)“ findet BROCKHOFF eine klangliche Leichtigkeit, die ihre gelähmten Gefühle trägt, und schafft so eine musikalische Versöhnung mit sich selbst, indem sie Texturen des Alternative Rock mit der Leichtigkeit des modernen Indie-Pop verschmelzt. „Sunny Day (Deadline)“ ist eine Ode an ihre eigene Intuition, Selbstreflexion und das Songwriting als Heilmittel. Ehrlich, eingängig und selbstbewusst fängt der Song das Verlangen nach Veränderung ein und beweist gleichzeitig, dass Verletzlichkeit dennoch hell leuchten kann. Zuvor erschienen aus dem Album bereits die Tracks „The Carpet Song“, „Easy Peeler“ und „Willows“.

Tracklist „Easy Peeler“:

01. Easy Peeler

02. The Carpet Song

03. Willows

04. Sunny Day (Deadline)

05. Blue Star

06. Front Row

07. Nothing Can Be Fixed in This Place

08. Dirty Dream

09. Japanese Garden

10. I’ve Stopped Getting Chills for a While Now

11. Cruel

12. Sleep It Off

13. It Never Happened

14. Hot Wheels

Live:

04.06.2026 Luxemburg – Rotondes (Support für Francis Of Delirium)

05.06.2026 Bremen – Fair-Weather-Fest

Weitere Daten werde in Kürze bekanntgegeben.