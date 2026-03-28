Florian und Sophia veröffentlichen gemeinsame Single „Fremd auf der Party“

Mit seiner Mischung aus einer nachdenklichen Liedermacher-Tiefgründigkeit und einer poppigen Unbeschwertheit begeistert Florian Künstler ein Millionenpublikum. Nachdem er im vergangenen Jahr mit seinem letzten Studioalbum „Du bist nicht allein“ den 3. Platz der Charts enterte, legt der norddeutsche Sänger und Musiker nun den nächsten Vorboten seines Anfang Juni folgenden Longplayers vor: Auf dem bittersüßen Duett „Fremd auf der Party“ erzählt Florian von Einsamkeit und dem Gefühl, irgendwie fehl am Platz zu sein – und von diesem besonderen Menschen, der ihm in dieser Situation Nähe und Geborgenheit gibt. Unterstützt wird er dabei von Singer/ Songwriterin SOPHIA.

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„Neben der Liebe sind gute Freundschaften das Zweitwichtigste im Leben“, so Florian Künstler. „Menschen, denen man sich anvertrauen und über alles reden kann. Die einem Halt und Trost geben, wenn es mal nicht so rund läuft. Das genaue Gegenteil sind Gespräche auf irgendwelchen angesagten Partys, auf denen man im Grunde nur Oberflächlichkeiten austauscht. Jede:r erzählt nur von seinen oder ihren persönlichen Erfolgen und stellt sich als der oder die Geilste im ganzen Game dar. Auf diesen belanglosen Smalltalk habe ich nur minimalsten Bock und frage mich regelmäßig, was ich dort eigentlich mache. Meine Frau und ich sind immer extrem froh, wieder nach Hause zu kommen und zu einer Dose Fertignudeln ganz gemütlich `Harry Potter` im Bett zu schauen.“

Auf „Fremd auf der Party“ wird Florian Künstler von Sängerin und Songwriterin SOPHIA begleitet, die er während einer TV-Sendung kennengelernt hat, in der beide zu Gast waren. „Wir kamen später ins Gespräch und waren uns auf Anhieb sympathisch. Außerdem sind wir beide nur zu gut mit dieser Situation vertraut, auf Events eingeladen zu werden, von denen man am liebsten nach fünf Minuten schon wieder flüchten möchte, weil man sich so unwohl fühlt. Ihre Stimme passt einfach wunderbar zu dieser Ballade.“ Spätestens seit Release ihres aktuellen Studioalbums „Durch die Blume“, das Anfang des Jahres auf den 3. Platz der deutschen Longplay-Charts einstieg, zählt SOPHIA zu den aufregendsten Talenten innerhalb der deutschsprachigen Popmusik. Momentan folgen ihr über 820k monatliche Hörer:innen auf Spotify sowie 360k Fans auf TikTok und 320k auf Instagram.

Florians Album „Alles nur geliehen“ folgt am 05.06.2026 und ist in folgenden Formaten erhältlich: Als Download/ Stream, als CD im Digipack sowie im Bundle mit einem exklusiven Shirt, Hoodie oder Tickets für eines von zwei exklusiven Unplugged-Konzerten, bei denen Florian Künstler nur von einem Pianisten begleitet wird und in einer intimen Atmosphäre zu erleben ist. Außerdem veröffentlicht der Sänger mit „Alles nur geliehen“ erstmalig eine spezielle Vinyl-Edition im Gatefold-Cover inkl. Booklet.

Kurz nach Album-Release ist Florian Künstler live auf großer Open Air-Tour zu sehen, die im Frühjahr 2027 bereits wegen großer Nachfrage fortgesetzt wird. Zudem tritt er im Herbst mit dem renommierten Rilke-Projekt auf, für dessen neuesten Teil er kürzlich den Titelsong komponiert hat.

Open Air-Tour 2026:

11.07.2026 – Dresden (Konzertplatz Weißer Hirsch)

07.08.2026 – Magdeburg (Parkbühne)

21.08.2026 – Hamburg (Stadtpark)

22.08.2026 – Berlin (Kulturbrauerei)

27.08.2026 – Hanau (Amphitheater)

28.08.2026 – Köln (Tanzbrunnen)

Alles nur geliehen – Tour 2027