Michael Schulte kündigt neues Album „Beautiful Reasons“ an

Mit „Beautiful Reasons“ präsentiert Michael Schulte ein wunderbares Album, das genauso warm und einladend klingt wie der Frühling und Sommer selbst. Der Ausnahmesänger und Songwriter vereint darauf 16 kraftvolle Pop-Tracks voller Gefühl, Tiefgang und Leichtigkeit – ein musikalisches Kaleidoskop, das seine unverwechselbare Stimme und sein außergewöhnliches Talent eindrucksvoll hervorhebt. Das am 17. April 2026 erscheinende Album trägt eine ganz besondere persönliche Note: Michael Schulte widmet „Beautiful Reasons“ seiner Frau und seinen beiden Kindern. Viele der Songs sind inspiriert von den Momenten, die sie gemeinsam erleben – den großen wie den kleinen.

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Mit auf dem Album sind zahlreiche Radiotop−10-Hits wie „Broken Sunshine“, „Beautiful Reason“, „Half of My Heart (mit Ásdís)“ oder „Afterlife“ – Songs, die Millionen Menschen berührt und begeistert haben. Dieses Album ist ein sonnendurchfluteter Soundtrack für alle, die das Leben feiern möchten und genau diese „beautiful reasons“ suchen und auf dem Album finden können.

Das neue Album erscheint via Polydor/Universal Music digital, als CD, limitierte Color-Vinyl in frischem Lemongelb, sowie exklusiv im Künstlershop handsigniert, sowie im sommerlichen Bundle mit limitierter Beautiful Reason Bag. Download Cover/Packshots