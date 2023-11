Rock of Ages – das Musical: es wird dreckig, es wird laut, es wird geil!

Erlebe bei ROCK OF AGES die größten Rock-Hymnen aller Zeiten live auf der Musical-Bühne und reise mit uns zurück in die 80er Jahre – In die Zeit der Vokuhila-Frisuren, lässigen Outfits und abgefahrenen E-Gitarren-Sounds.

Rock of Ages – Das Musical: Das wird dreckig, das wird laut, das wird geil! ROCK OF AGES ist das Live-Spektakel, das sich selbst nicht so ernst nimmt und garantiert kein Klischee der unverwechselbaren 80er auslässt. Liebesgeschichte oder rockige Hommage, Musical oder Parodie? ROCK OF AGES ist einfach alles und definitiv von jedem zu viel!

Der Soundtrack einer ganzen Generation! Erlebt echte Rocker (nicht diese Musical-Prinzen), eine abgefahrene Live-Band und das echte Lebensgefühl einer Zeit, die wirklich sexy war. Über 25 legendäre Welt-Hits wie HERE I GO AGAIN (Whitesnake), THE FINAL COUNTDOWN (Europe), CAN’T FIGHT THIS FEELING (REO Speedwagon) und I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS (Foreigner) lassen garantiert jedes Theater zittern, bis der Beton bröckelt.

2024 gibt es die heiß erwartete Zugabe von „Rock of Ages“! Nach einer abgefahrenen Tour in diesem Frühjahr und Standing Ovations von Hamburg bis Wien geht es auch im nächsten Jahr mit den größten Rock-Hymnen aller Zeiten zurück in die 80er!

Ab März 2024 heißt es „Here We Go Again“ und wir bringen wieder Theater in ganz Deutschland und Österreich zum Beben – sichere dir direkt die besten Plätze und rock mit uns ab!

BERLIN

7. – 10. MÄRZ 2024

BIELEFELD

23. – 24. APRIL 2024

BOCHUM

12. – 13. MÄRZ 2024

BREMEN

19. – 21. APRIL 2024

DRESDEN

11. – 13. MAI 2024

DUISBURG

28. APRIL – 1. MAI 2024

KÖLN

22. – 27. MÄRZ 2024

MANNHEIM

2. – 4. MAI 2024

MÜNCHEN

28. MAI – 2. JUNI 2024

NÜRNBERG

4. – 6. APRIL 2024

OFFENBACH

30. MÄRZ – 2. APRIL 2024

SAARBRÜCKEN

8. – 9. MAI 2024

STUTTGART

16. – 19. MÄRZ 2024

Tickets unter www.showslot.com