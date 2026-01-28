Es wird eines der großen Konzerthighlights 2026 – Howard Carpendale auf seiner letzten großen Hallentournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein würdiger Abschied, der Geschichte schreiben wird: Howard Carpendale feiert 2026 seinen 80. Geburtstag mit einer letzten großen Tournee.

Ohne Frage, man erlebte in diesem Jahr den besten Carpendale, den es je gab. Seine Tournee „Let´s Do It Again!“ wurde frenetisch gefeiert, vom Publikum und Kritikern zugleich. Er selbst sagt: „Ich hatte jeden Abend auf der Bühne eine Energie vom Publikum gespürt, die sich unfassbar angefühlt hat. Jeden Abend mehr, kam bei mir das Gefühl auf, dass ich mit dieser Show unendlich länger auf Tour sein möchte.“ Und genau dieser Wunsch wird sich nun erfüllen.

2026 wird ein Jahr, das die Emotionen der Musikfans höherschlagen lässt. Denn eines der größten Konzerthighlights des Jahres erwartet uns. Howard Carpendale geht mit dieser Show auf seine letzte große Hallentournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Abschiedstournee wird nicht nur eines der musikalischen Highlights in dem Jahr, sondern fällt auch auf einen bedeutenden Meilenstein im Leben des Ausnahmekünstlers – Howard Carpendale feiert 2026 seinen 80. Geburtstag und blickt gleichzeitig auf 60 unglaubliche Jahre auf den Bühnen dieser Welt zurück.

Mit unvergesslichen Hits wie „Hello Again“, „Ti Amo“ und „Nachts, wenn alles schläft“ hat Howard Carpendale Generationen von Fans begeistert. Jetzt, bei seinem letzten großen Bühnenabschied, gibt es die einmalige Chance, diesen einzigartigen Entertainer noch einmal live zu erleben. Begleitet wird er dabei von seiner 15 – köpfigen Band, die das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch sechs Jahrzehnte mitnimmt, die den Soundtrack mehrerer Generationen geprägt haben.

„Was kann es für einen Künstler Schöneres geben, als mit diesen langjährigen Freunden auf der Bühne all das nochmal zu erleben, was über 60 Jahre mein Leben gewesen ist“. Daher wird diese Tournee auch das Motto tragen, was es so einfach aussagt: Meine Abschiedstournee!

2026 wird alles übertreffen. Was könnte emotionaler sein, als einen der größten Entertainer Deutschlands bei seinem finalen Bühnenauftritt zu erleben, während er gleichzeitig ein solch außergewöhnliches Jubiläum feiert? 60 Jahre Bühne 80 Jahre Leben. Für seine Fans und für Howard Carpendale selbst wird diese Tournee ein einzigartiger Moment des Abschieds und des Feierns.

Die Konzerte dieser Tournee werden unvergesslich sein – ein letztes Mal wird die Magie von Howard Carpendale live zu spüren sein und wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Diese einmalige Gelegenheit, Howard Carpendale ein letztes Mal so live zu erleben, wird es in dieser Form nie wieder geben.