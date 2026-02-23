Ein Jahr Pause hatten sich Martin Bechler, Jenny Thiele und Jannis Bentler – alias Fortuna Ehrenfeld – verordnet. Und jetzt sind sie wieder da, mit neuem Album „Live at the Hollywood Bowl“ und der dazugehörigen Tour, die die Band am 13. Märt 2026 in die TUFA Trier führte.

Als Support war der Kölner Musiker Bodo von Zitzewitz mit seinem Projekt KOMPARSE. Normalerweise im Bandformat war er am Freitag allein mit Loop-Station am Start und sorgte für die entsprechende Einstimmung.

Dann Fortuna Ehrenfeld in bekannter skurriler Form. Noch bevor es richtig los ging, sorgte Frontmann Bechler dafür, dass ein Zuschauer mit Krücken in der ersten Reihe eine adäquate Sitzgelegenheit bekam. Ein solche Form von Awareness erlebt man auch nur selten. Hochachtung also für das Indie-Rock-Trio.

Das Konzert lebte von seiner besonderen Atmosphäre: mal intime Klaviermomente, mal tanzbare Synth-Beats, die das Publikum gemeinsam mit der Band feierte. So entstand ein Abend voller Humor, Nachdenklichkeit und musikalischer Überraschungen, der von „Leck mich am Arsch, amore mio“ über „Hundeherz“ und „Bad Hair Day“ bis hin zu „Glitzerschwein“ eine Mischung aus Publikumslieblingen und brandneuen Songs darbot.

Die Musik war genauso skurril wie das Auftreten des Frontmanns und die verklausulierten Texte. Da fanden sich Elemente von New Wave, Punk und aus nostalgischen NDW-Zeiten, was die Menge in der vollbesetzten Tuchfabrik rundweg begeisterte.

(Credit für alle Fotos: Dietmar Schmitt)

Fortuna Ehrenfeld

Komparse