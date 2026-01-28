Aller guten Dinge sind drei: Mit ihrer Single „Anomalie“ kündigte Madeline Juno ihr neues Album „Anomalie Pt.1“ für Juni 2025 und die gleichnamige Tour für November 2025 an.

Mit dem düster-rauschhaften Track „Reservetank“ und der Storytime-Single „Butterfl y Eff ect“ lieferte Madeline Juno zuvor einen ersten Vorgeschmack auf – wie einige ihrer Fans bereits in den Kommentaren errieten – MJ7 aka ihr siebtes Studio-Album. Wie der Titel erahnen lässt, ist das im Juni erschienene Album Teil 1 von Madeline Junos ersten Doppelalbum… Stellt euch also darauf ein, dass euch dieses Jahr noch viel Neues von der Künstlerin erwartet.

Alle, die letztes Jahr bei einer Live-Show von Madeline Juno waren, haben “Anomalie” schon gehört – und nicht ohne Grund fragen seitdem sehr viele nach dem Song. Er ist sehr Maddie, aber irgendwie auch sehr anders…

“Anomalie” lädt zum Tanzen ein, bringt eine neue Leichtigkeit und Angstfreiheit mit sich. Der Song beschreibt einen Moment der Unbeschwertheit, Lebendigkeit und des Übermuts, in dem alles möglich und so anders als im “echten Leben” ist – aber auch alles, auf positive Weise, egal. Eine Anomalie eben: Kommt nicht so oft vor. And we love it.

Am 2. März ist Madeline in der Garage Saarbrücken!