Am Freitag war „Falco meets Amadeus“ mit einer aufwendigen Produktion in der SWT Arena Trier. Ein Ensemble aus fünf Darsteller*innen, acht Tänzer*innen und einer fünfköpfigen Band brachte die Story des österreichischen Popstars Falco — bürgerlich Johann Hölzel — auf die Bühne und verband dessen Karriere und Lebensgeschichte symbolisch mit dem Geist von Wolfgang Amadeus Mozart. Hier unsere Eindrücke von der Show (Fotocredit: Dietmar Schmitt)

