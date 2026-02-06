Gernot „Junior“ Scheerer kann man mit Verlaub als Vater der saarländischen Blues-Szene bezeichnen. Am gestrigen Abend eröffnet er die Blues Fabrik mit seiner neuen Band The New Cadillaxx, die sich vor allem dem Jump-Blues der 50er und 60er Jahre verschrieben hat.

Die siebenköpfige Band um die Sängerin Lisa Mörsdorf interpretierte unter anderem Songs von Louis Jordan, Memphis Slim und T-Bone Walker. Ein besonderes Merkmal der Band ist das Zusammenspiel von Juniors Bluesharp und dem Saxophon von Wolfgang Herrmann. Darüber hinaus spielten Thomas Seibel (Drums), Patric Grund (Bass), Stefan Schöner (Keyboards) und Michael Großkloß (Gitarre) in der Band.

Im Anschluss spielten Blues Impact ausschließlich eigenkomponierten modernen Blues, der mit Wucht seine Wirkung entfaltete. Blues Impact sind Jochen Lauer (Bass), Fritz Scheerer (Gitarre/Harp/Gesang), Thomas Wainer (Gitarre) und Daniel Weber (Drums).

(Fotos: Atelier3Bären)



Blues Impact

The New Cadillaxx