Seit 50 Jahren ist der Sänger, Schauspieler und Erzähler Klaus Hoffmann mit seiner unverwechselbaren Art zu texten und komponieren präsent. Seine Lieder handeln von Sehnsucht nach Ferne und Nähe, von Aufbegehren und Akzeptieren und immer wieder von der Liebe. Stets im neuen musikalischen Gewand, mit Spielfreude, mal poppig, mal Uptempo, mal Low. Das aktuelle Album trägt den Titel „Ich bin“ und mit diesem Programm war er am 22. Februar 2026 in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Credit für die Fotogalerie: Atelier3Bären

