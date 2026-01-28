Anlässlich ihres 35jährigen Platten-Jubiläums präsentiert die Singer-Songwriterin Pe Werner ein Live-Programm der „Pe-sonderen“ Art in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Mit „Vitamin Pe“ bringt die Songpoetin erstmals Musik auf die Bühne, die sie für andere geschrieben hat, und verrät die Hintergründe. Fotocredit: Atelier3Bären

