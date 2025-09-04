In einer über zweistündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Weltbekannte Hits aus dem aktuellen Broadway Musical „Moulin Rouge” werden das Publikum gleichermaßen begeistern wie die Sensationsmusicals „The Greatest Showman” und „Die Eiskönigin“ mit dem Wahnsinnshit „Frozen”. Dieses einzigartige Musicalerlebnis geht wieder auf große Tournee und wird die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Tickets gibt es unter www.dienachtdermusicals.show und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

„Die Nacht der Musicals“ verspricht ein Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Musical-Melodien. Internationale Erfolgsmusicals, aktuelle Hits und altbekannte Klassiker werden von den Starsolisten der Musical-Szene eindrucksvoll präsentiert. Neben Welterfolgen wie „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“ und „We Will Rock You“, dürfen natürlich All Time Favourites wie „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Die Rocky Horror Show“, „Elisabeth“, „Grease“ und die „West Side Story“ nicht fehlen!

Erstmals treffen Songs aus dem preisgekrönten Musical „Moulin Rouge“ auf die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus „König der Löwen“. „Das Phantom der Oper“ gesteht Christine seine Liebe und die Samtpfoten aus „Cats“ stellen mit „Memory“ ihren absoluten Kultcharakter erneut unter Beweis. Auch neuere Hits aus der Netflix Serie „Haus des Geldes“ werden spannend in Szene gesetzt.

So abwechslungsreich wie die verschiedenen Musicals, so vielfältig ist auch die „Die Nacht der Musicals”. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie aufwendige Kostüme und liebevoll gestaltete Bühnenbilder machen dieses Event zur beliebtesten Musicalgala und lassen den Zuschauer in die Atmosphäre des New Yorker Broadways und Londoner West Ends eintauchen! Bereits über 3 Millionen Besucher haben „Die Nacht der Musicals” mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen und in unvergesslicher Erinnerung behalten!

21. Januar 2026 in der Europahalle Trier – nicht verpassen!