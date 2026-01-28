Am 23. Januar war Eisrevue „Eiskönigin 1 und 2“ in der SWT Arena Trier zu Gast. Man entführt das Publikum in die magische Welt von Arendal – und unendlich viele kleine Elsas hatten sich im Publikum eingefunden, um das Geschehen mit zu feiern. Mit beeindruckenden Choreografien auf dem Eis, farbenprächtigen Kostümen und bekannten Liedern aus beiden Filmen wurden die Geschichten von Elsa, Anna und ihren Freunden lebendig. Die kurzweilige Show verband Emotion, Spannung und Humor. So begeisterten die Darsteller*innen sowohl Kinder als auch Erwachsene mit einer zauberhaften Mischung aus Musik, Tanz und Eiskunstlauf.

Besonders beeindruckend waren die Akrobatik-Szenen, die in die Handlung mit eingeflochten wurden. Hier waren echte Zirkus-Artist*innen am Werk, die die Show enorm bereicherten. Auch gesanglich war es eine Wucht. Anna, Olaf und Kristoff begeisterten, doch vor allem Hannah Kreuzer als Elsa glänzte in allen Tonlagen.

Die Handlung umfasste zwei Teile von 50 und 35 Minuten mit einer Pause, in der man sich mit blinkenden Luftballons und allerlei Merch versorgen konnte. Leider wurde die Story der Filme nicht chronologisch erzählt, sondern es war eher eine willkürliche Aneinanderreihung von Szenen, die man aber aus den Filmen (oder dem Musical kennt). Ich fand’s schade, den kleinen Zuschauerinnen (Jungs waren absolut in der Minderheit) war’s aber egal. Sie feierten jeden Auftritt und besonders Lieder wie „Zum ersten Mal“, „Liebe öffnet Türen“, „Willst du einen Schneemann bauen“, „Wo noch niemand war“ und „Lass jetzt los“. Letztere beide Titel wurden im zweiten Block nochmal dargeboten und erneut abgefeiert, vor allem als Matteo Minerva als Olaf ins Mikro schmetterte.

Die Show war bunt, schnell, vielseitig und sorgte für leuchtende Auge. Die Eiskönigin auf der (künstlichen) Eisfläche. Das passt einfach!

(Credit für alle Fotos: Dietmar Schmitt)