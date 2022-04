aliensdontringdoorbells sind eine fünfköpfige Pop-/Rock-Band aus England & den USA. Sie besteht aus Dorian Foyil (Lead-Gesang, Gitarren, Saxofon) und Christian Pearl (Keyboards, Backing Vocals) sowie einer Rhythmussektion mit Schlagzeug und Bass. Zurzeit supporten sie Andrew Roachford als Special Guest bei 18 Konzerten im deutschsprachigen Raum.

Ich durfte sie am 12. April 2022 in der Stadthalle Saarburg sehen und erlebte eine coole Rockshow voller Blues und mit zum Teil progressiver Ausrichtung. Dorian hat eine starke Stimme und erinnert bisweilen an Michael Sadler von SAGA. Die halbstündige Show war voller Power und man heizte dem Publikum ordentlich ein.

In den USA sind aliensdontringdoorbells keine Unbekannten. Die Songs “Daylight” und “It’s Your Night” erreichten in den USA die Billboard Top 30 A/C Hits Charts. Die Gruppe arbeitet derzeit an der Fertigstellung ihres noch unbetitelten neuen Album, das später im Jahr erscheinen soll. Das bereits erhältliche Erstlingswerk trägt den Titel “Arrival” – passend zum außerirdischen Bandmotto.

