Neues Album 2017: Boney M. - Worldmusic For Christmas

VERÖFFENTLICHUNG » 10.11.2017

BEWERTUNG » 6 / 9

ARTIST » Boney M.

LABEL » Sony Music

10.11.20176 / 9

„Marys Boy Child“ und „Feliz Navidad“ – diese Klassiker, gesungen von Boney M. – gehören doch zu jedem Weihnachtsfest wie Lebkuchen und Lametta. So verwundert es nicht, dass Frank Farian die Adventszeit wählt, um unter dem Titel „Worldmusic For Christmas“ ein neues Studioalbum unter dem Namen Boney M. auf den Markt zu bringen – das erste seit über 30 Jahren, wohlgemerkt.

Farian hat ja nie ein Geheimnis darum gemacht, dass neben seiner eigener Stimme vor allem Liz Mitchell und Marcia Barrett bei Boney M. an den Vocals waren. Nach viel Fluktuation im Line-up war das die Formation, die gemeinsam mit Bobby Farrell als Tänzer ab 1976 Bestand hatte. Neben Farian ist beim neuen Release aus der alten Besetzung nur Liz Mitchell dabei – und das gerade mal bei drei Songs.

Ansonsten hört man vor allem die Wynwood Gospel Singers und weitere Solisten, die Frank Farian für diesen Release angeworben hat. Das Konzeptalbum „Worldmusic For Christmas“ lag schon lange in seiner Schublade. Bekanntes und berühmte Weltmelodien treffen hier auf weihnachtliche Klänge der Neuzeit. Bei der Auswahl der Songs hat Farian darauf geachtet, dass die Mischung zwischen Weltmelodien und weihnachtlichem Ambiente stimmt. Alle Songs wurden komplett neu produziert und neben vielen Gastmusikern ist ein philharmonisches Orchester mit an Bord.

Weihnachtliche Stimmung wird vermittelt – aber mehr in Gospel-Atmosphäre als im Boney M. Sound der 70er Jahre. Da fallen auch die neuen Titel nicht weiter ins Gewicht. Mir liegt nur die Einzel-CD zur Review vor. Interessanter dürfte aber die erweiterte Edition sein: Die 2CD Special Edition enthält nämlich auf CD 2 die klassischen X-Mas Songs von Boney M. wie „Marys Boy Child“, „White Christmas“, „Jingle Bells“ und „Feliz Navidad“.

Unsere Boney M. Empfehlung

7 Bewertungen Worldmusic for Christmas Boney M., Worldmusic for Christmas

Sony Music Catalog (Sony Music)

Audio CD

Weitere Empfehlungen zu Boney M.

