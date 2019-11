Auch THE CURE feiern die 40 – mit zwei Livemitschnitten aus 2018

VERÖFFENTLICHUNG » 18.10.2019

The Cure

Woran man merkt, dass man älter wird? Vielleicht daran, dass die Helden der Jugend plötzlich ihr 40jähriges Bühnenjubiläum feiern. Da gibt es einige momentan – und THE CURE reihen sich nahtlos ein.

Mit einem Highlight feiern die Urväter des Gothic Rock ihren 40. Geburtstag: “40 LIVE – CURÆTION-25 + ANNIVERSARY” erschien am Freitag, 18.10.19. Die Fans dürfen sich auf zwei ganz besondere Live-Momente freuen, die The Cure auf einer Deluxe Box veröffentlichen. “40 LIVE – CURÆTION-25 + ANNIVERSARY” erscheint in einer 10″ Deluxe Box (2Blu-ray+4CD oder 2DVD+4CD, jeweils mit 40seitigem Buch), in Hardback 2Blu-ray oder 2DVD Book (mit 16seitigem Booklet).

Mir liegt zur Review “nur” die 2DVD-Version vor. Zu den ganzen Extras kann ich also nichts sagen. Doch auch dieses aufs Wesentliche reduzierte Teil bietet mit den beiden Konzertmitschnitten aus dem Jahr 2018 einen essentiellen und hervorragend gefilmten Einblick in die aktuelle Welt von The Cure und Robert Smith. “Curaetion 25: From There To Here | From Here To There” entstand zum 25. Meltdown Festival. Dessen Besonderheit: In jedem Jahr wird ein Pate für das Festival bestimmt – und in 2018 war es Robert Smith.

Der “Anniversary”-Konzertfilm hingegen wurde im Londoner Hyde Park mitgeschnitten. Der Set umfasst alle vier Dekaden der Band mit endlosen Highlights in 29 Songs vor 65.000 Fans. Der Film zeigt The Cure in Höchstform an einem perfekten Sommerabend auf der Bühne des Londoner Hyde Park, um mit ihren Fans und Songs vier Jahrzehnte Musik zu feiern. Zwei denkwürdige Konzertereignisse, die man nicht verpassen sollte. Selbst wer nur “Boys Don’t Cry” kennt, wird bedient.

Unsere The Cure Empfehlung

