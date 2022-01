Mit dem persönlichsten Song in seiner kometenhaften Karriere startet Sänger, Songwriter und Musiker Alexander Eder ins neue Jahr! Am 14. Januar 2022 veröffentlicht der 23-Jährige seine neue Single „2004“ und damit eine Hymne auf die besonderen Momente in unserem Leben, zu denen wir uns immer wieder zurückdenken. Warum er gerade dieses Jahr als Titel gewählt hat?

„2004 war ich 6 Jahre alt – das Alter in dem man einfach jeden Tag im Moment gelebt hat. Jeder Tag war ein Abenteuer – es gab so vieles zu entdecken – und man war irgendwie sorgenfrei. Probleme gab‘s da nicht – man war einfach immer happy – das Leben war so leicht!“, beschreibt Alexander Eder die Inspiration hinter „2004“.

Aber es sind nicht nur Kindheitserinnerungen, die er mit dem neuen Song feiert, sondern auch die Beziehungen, Freundschaften, Familienbande, die einen auf dem Weg ins Erwachsenenleben prägen: „Ich würde gern nochmal zurück ins Jahr 2004. Als Kind kann man es kaum erwarten erwachsen zu sein und ist man aber da, will doch jeder nochmal für nur einen Tag wieder Kind sein. Ich möchte mit ‚2004‘ aber auch ansprechen, dass das Erwachsenwerden auch sehr viel Schönes mit sich bringt, wenn man die richtigen Leute an seiner Seite hat und das ist bei mir einfach zu 100% meine Familie.“

Seine emotionalen Texte, authentisch, direkt aus dem Leben, mitreißende Hooks & Melodien und eine Stimme, die man so schnell nicht mehr vergisst – für Alexander Eder hat sich seit seiner Teilnahme bei The Voice Of Germany einiges verändert. Sein Debütalbum „Schlagzeilen“ erschien 2020, im September kam mit „Kaffee“ die erste neue Musik nach dem Lockdown, während die Fanbase immer weiter wächst.

Seine Tik Tok-Followerschaft hat sich inzwischen auf über 2 Millionen erhöht – Tendenz steigend! Damit ist er unter den TOP 3 der Musiker mit den meisten TikTok-Aufrufen im gesamten deutschsprachigen Raum. Der in Neuhofen an der Ybbs in Niederösterreich aufgewachsene Singer-Songwriter startet 2022 ins nächste Kapitel und „2004“ ist die perfekte Pop-Hymne, um Erinnerungen zu feiern und sich darin fallen zu lassen.