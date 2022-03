Die englische Band Asia veröffentlicht am 10. Juni via BMG die Deluxe-Box „Asia In Asia – Live At The Budokan, Tokyo, 1983“. Diese Deluxe-Box bietet ein 2LP-Set, 2CDs, ein 40-seitiges 12” Buch, eine Blu-ray, gedruckte Memorabilien und eine ASIA-Anstecknadel-Plakette. Weiterhin erscheint das Live-Konzert auch als Doppel-LP im Klappcover, als CD und digital.

ASIA, Geoff Downes (The Buggles & YES, Keyboards & Backing Vocals), Steve Howe (YES, Gitarren & Backing Vocals) und Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer, Schlagzeug) mit Special Guest Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer, Bass & Lead Vocals), besuchten Japan am Ende einer zweijährigen Tournee, um ihr phänomenal erfolgreiches gleichnamiges Debütalbum (1982) und den Nachfolger „Alpha“ (1983) zu promoten.

Das zweite von drei Konzerten in der historischen Budokan-Arena in Tokio am 6. Dezember 1983 war die erste Live-Übertragung zwischen Japan und MTV Amerika – für die damalige Zeit ein erstaunliches Ereignis. Dieser Auftritt war bisher nur auf VHS erhältlich. Das Konzert enthielt einige der größten und denkwürdigsten Titel von ASIA, darunter “Time Again”, “Only Time Will Tell”, “Sole Survivor”, “Wildest Dreams” und die weltweite Hitsingle “Heat Of The Moment”.

Greg Lake ersetzte kurzfristig ASIA-Gründungsmitglied John Wetton, der vor den japanischen Konzerten ausgestiegen war. Trotz einer kurzen Einarbeitungszeit für Lake und einiger Änderungen an den Arrangements, um Lakes unterschiedlichem Stimmumfang gerecht zu werden, wurden die japanischen Shows ein großer Erfolg.

Carl Palmer war stolz auf seinen ehemaligen ELP-Bandkollegen. “Greg Lake hat einen großartigen Job gemacht, als er in Johns Fußstapfen trat. Er musste so viele Songs singen, und er hat es so gut gemacht. Es war beeindruckend.”

Auch Geoff Downes bewertete die Veranstaltungen sehr positiv, vor allem in Anbetracht des großen Aufwands. “Es war eine große und prächtige Angelegenheit. Die Bühne war die ikonische ‘A-Frame’-Form, die wir für die US-Tour hatten. Ich denke, wir haben das am Ende gut hinbekommen. Da gab es einige sehr gute Leute im Hintergrund: die Crew, die Lichtdesigner, die Kameraleute und die Backgroundsängerinnen, es war eine sehr schöne Produktion.”

“Die Show war ein wichtiges globales Engagement”, erklärt Steve Howe, “also mussten wir uns der Situation stellen, was wir mit Gregs Hilfe auch taten. Ohne ihn hätten wir es sicher nicht geschafft”.

Für Downes ist die Veröffentlichung ein Dokument für die Unverwüstlichkeit der Band. “Es verdient seinen Platz im Asia-Katalog. Abgesehen von den musikalischen Stärken zeigt es den Grad an Professionalität, den wir immer angestrebt haben, um den Namen ASIA zu tragen.”

Die Neuauflage des Boxsets enthält: