BUSH: „60 Ways to Forget People“ als Vorgeschmack auf das kommende Album

Mit „60 Ways To Forget People“ gibt die GRAMMY®-nominierte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Band BUSH einen ersten Einblick in ihr kommendes zehntes Studioalbum „I Beat Loneliness“, das am 18. Juli bei earMUSIC erscheint. Der Song beleuchtet die Vielschichtigkeit von Herzschmerz, persönlicher Transformation und den schmerzhaften Prozess des Loslassens – und eröffnet ein neues, mutiges Kapitel der Band. Die offizielle erste Single erscheint am 5. Juni.

„Dieses Album spricht die alltäglichen Herausforderungen an, die wir alle erleben. ‚60 Ways To Forget People‘ ist eine Hommage an all die gebrachten Opfer, die Hingabe und den Fokus, den es braucht, um besser zu werden – jederzeit und in allem.“ – Gavin Rossdale

Produziert von Gavin Rossdale und Erik Ron (Godsmack, Bad Omens), ist „I Beat Loneliness“, das zehnte Studioalbum von BUSH, ein kraftvolles Zeugnis ihrer stetigen Weiterentwicklung. Das Album verbindet die grunge-verwurzelte Intensität der Band mit frischen Klangtexturen und Themen rund um mentale Gesundheit, Einsamkeit und Widerstandskraft.

„I Beat Loneliness“ erscheint als CD Digipak, als 2LP Gatefold sowie digital.

ABOUT BUSH

BUSH, die legendäre Band aus London, die mit ihrem bahnbrechenden Debüt „Sixteen Stone“ (1994) den Rocksound der 90er prägte, ist bis heute eine prägende Größe in der Musikwelt. Mit über 24 Millionen verkauften Tonträgern, 1,1 Milliarden Streams und zahlreichen Nr. 1-Singles sind Gavin Rossdale (Gesang, Gitarre), Chris Traynor (Gitarre), Corey Britz (Bass) und Nik Hughes (Schlagzeug) nach wie vor eine treibende Kraft des Genres. Nach dem Release von „Loaded: The Greatest Hits 1994–2023“ und einer großen Tour im letzten Jahr, ist für BUSH noch lange kein Ende in Sicht.

Fans können Gavin Rossdale in der Serie „Dinner with Gavin Rossdale“ erleben, in den USA auf VIZIO’s WatchFree+ streambar. In seinem Haus in Los Angeles lädt Rossdale zu intimen Dinnern mit Gästen wie Serena Williams, Common und Tom Jones ein. Bei einem von ihm zubereiteten Drei-Gänge-Menü entstehen ehrliche und witzige Gespräche, die einen seltenen Blick hinter die Kulissen bieten.

Rund um die Veröffentlichung von „I Beat Loneliness“ sind BUSH auf großer Welttournee, die am 21. April in Victoria, Kanada startet. Anschließend tourt die Band vom 19. Juli bis 30. August durch Nordamerika, bevor sie ab dem 18. September bis zum 13. November gemeinsam mit Volbeat für eine Reihe von Shows durch Europa und das Vereinigte Königreich zieht.

BUSH ARENA TOUR MIT VOLBEAT

18.09. – Herning, DK – Jyske Bank Boxen

19.09. – Kopenhagen, DK – Royal Arena

23.09. – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

24.09. – Antwerpen, BE – Antwerps Sportpaleis

26.09. – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

27.09. – Köln, DE – Lanxess Arena

28.09. – Oberhausen, DE – Rudolf-Weber-Arena

30.09. – Wien, AT – Stadthalle

01.10. – Wien, AT – Stadthalle

03.10. – Prag, CZ – O2 Universum

04.10. – Berlin, DE – Uber Arena

06.10. – München, DE – Olympiahalle

07.10. – München, DE – Olympiahalle

08.10. – Frankfurt, DE – Festhalle

10.10. – Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

11.10. – Hamburg, DE – Barclays Arena

13.10. – Warschau, PL – Torwar

15.10. – Tampere, FI – Nokia Arena

17.10. – Stockholm, SE – Tele2 Arena

18.10. – Oslo, NO – Unity Arena

19.10. – Göteborg, SE – Scandinavium

21.10. – Hannover, DE – ZAG Arena

22.10. – Rotterdam, NL – Ahoy

23.10. – Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal

25.10. – Zürich, CH – Hallenstadion

28.10. – Bilbao, ES – BEC

30.10. – Barcelona, ES – Sant Jordi Club

31.10. – Madrid, ES – Vistalegre Arena

02.11. – Paris, FR – Zenith

05.11. – Nottingham, UK – Motorpoint Arena

06.11. – Cardiff, UK – Utilita Arena

08.11. – Manchester, UK – AO Arena

10.11. – Glasgow, UK – OVO Hydro

12.11. – Birmingham, UK – Utilita Arena

13.11. – London, UK – OVO Arena Wembley