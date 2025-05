Nach über 50 Jahren: Original Alice Cooper Band ist zurück!

Zum ersten Mal seit über 50 Jahren hat sich die Originalbesetzung der Alice Cooper Band wiedervereint, um ein brandneues Studioalbum zu veröffentlichen: „The Revenge Of Alice Cooper“ erscheint am 25. Juli bei earMUSIC. Dieses heiß ersehnte Album gilt als der Nachfolger ikonischer Werke wie „School’s Out“, „Billion Dollar Babies“, „Love It to Death“ und „Killer“. Die erste Single aus dem Album, „Black Mamba“, erscheint heute – mit dem legendären Robby Krieger von The Doors. Der Song ist der Auftakt in die neue Ära von Alice Cooper, vollgepackt mit klassischen Riffs und elektrisierender Energie.

„The Revenge Of Alice Cooper“ ist eine spannende Reise in den Vintage-Horror und klassischen Shock Rock der 70er Jahre und fängt genau den Sound, die Energie und die rebellische Essenz ein, die die Originalbesetzung von Alice Cooper zu Legenden machte. Ein besonders bewegender Moment des Albums ist der posthume Auftritt von Glen Buxton, dem ursprünglichen Gitarristen der Band, der 1997 verstarb. Auf dem Song „What Happened To You“ ist ein bisher unveröffentlichter Gitarrenpart von Glen zu hören – eine perfekte Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart.

Und als wäre das nicht schon genug, enthält einer der Bonustracks (erhältlich im Box Set & limitierten Smart Format) eine lang verschollene Rarität aus dem Jahr 1970. Eine alternative Version von „Return of The Spiders“, die nach 50 Jahren aus den Original-Multitrack-Aufnahmen geborgen und von Bob Ezrin neu abgemischt wurde.

Alice, Neal, Michael und Dennis fanden sich für die Albumaufnahmen mit ihrem Produzenten Bob Ezrin in einem Old-School-Studio in Connecticut wieder und entfachten dort die Magie der 70er neu. Das Album ist eine Hommage an Freundschaft, Nostalgie und den zeitlosen Sound, welcher die Alice Cooper Band zu Rock-Ikonen gemacht hat. Die Fans dürfen sich auf ein kraftvolles, nostalgisches Erlebnis freuen, das die Brücke zwischen der glorreichen Vergangenheit der Band und ihrer lebendigen Gegenwart schlägt.

Vom giftigen Biss von „Black Mamba“ über die rebellische Energie von „Wild Ones“ bis hin zu den sanften, gespenstischen Melodien von „See You On The Other Side“ – jeder Track ist ein Rock’n’Roll-Klassiker.

„The Revenge Of Alice Cooper“ erscheint am 25. Juli 2025 bei earMUSIC in einer Vielzahl von Formaten und limitierten Vinylfarben. Das Album ist außerdem als limitierte Box und als exklusive Art Print Edition (Smart Format) erhältlich – inklusive Zugang zu zwei exklusiven Bonustracks ab Veröffentlichung sowie dem kompletten Album als hochauflösender Download am Release Tag.

Die originale Alice Cooper Band

Die Originalbesetzung der Alice Cooper Band – Alice Cooper (Gesang), Michael Bruce (Gitarre), Dennis Dunaway (Bass), Neal Smith (Schlagzeug) und Glen Buxton (Gitarre) – definierte Anfang der 1970er Jahre den Rock neu, indem sie rohe, kraftvolle Musik mit schockierender Theatralik verband. Unter der Leitung von Bob Ezrin waren sie Pioniere des Shock Rocks und lieferten rebellische Hymnen, düstere Erzählungen und extravagante Bühnenshows mit Guillotinen, Schlangen und makabren Effekten.

Alben wie „Love It to Death“ (1971), „Killer“ (1971), „School’s Out“ (1972) und „Billion Dollar Babies“ (1973) machten sie zu Superstars und brachten legendäre Hits wie „I’m Eighteen“, „Elected“, „School’s Out“ und „No More Mr. Nice Guy“ hervor. Ihr Mix aus Hard Rock, Glam und Horror machte sie zu einer der einflussreichsten und umstrittensten Bands ihrer Zeit und hinterließ einen prägenden Eindruck in der Rockgeschichte.

Alice Cooper hat weltweit Millionen Tonträger verkauft und die Rockmusik nachhaltig geprägt. 2011 wurden die Band in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Ihre Musik ist heute genauso kraftvoll und relevant wie je zuvor. Und jetzt, mit „The Revenge of Alice Cooper“, findet sich die Originalband noch einmal für ein episches neues Kapitel zusammen, um den Sound und das Vermächtnis zurückzuerobern, das sie zu Legenden gemacht hat.

Tracklisting (CD/2LP):

Seite A:

01. Black Mamba

02. Wild Ones

03. Up All Night

Seite B:

04. Kill The Flies

05. One Night Stand

06. Blood On The Sun

Seite C:

07. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams

08. Famous Face

09. Money Screams

10. What A Syd

Seite D:

11. Intergalactic Vagabond Blues

12. What Happened To You

13. I Ain’t Done Wrong

14. See You On The Other Side

Bonus Tracks exklusiv im Box Set oder im Smart Format erhältlich:

1. Return Of The Spiders 2025

2. Titanic Overunderture