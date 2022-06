Celia May: Ein Gefühlsuniversum existentieller Erfahrungen

Nachdem es Celia May mit ihrer Debütsingle “Before I Sleep” gelang, sowohl die Rotation mehrerer Radiosender und MTV zu erobern, legte sie schon im Dezember 2021 mit ihrer zweiten Single “Enough” nach. Ihre neue Single „Drowning“ wird Teil ihrer am 22. Juli 2022 kommenden EP (beinhaltet 6 Songs) sein.

“Drowning” zieht uns hinab in das tiefe Gefühlsuniversum existentieller Erfahrungen. Synästhetisch gesehen, schweben wir zwischen blau und grün. Jetzt müssen wir tief atmen, um nicht in Celia Mays atemraubendem Sturm der Leidenschaft unterzugehen. Wir sinken mit ihr in die große weite Tiefsee ohne eine rettende Hand.

Die Metapher des Fallens hat in Celia May’s Lyrics eine besondere Bedeutung. Neben der englischsprachigen Bedeutung des „to fall in love“, meint es weit mehr. Es umschließt eben auch unkontrollierbare emotionale Entwicklungen und Ereignisse. Das ist die Hitze der Stadt, die Menschenmassen, die schäbigen Ecken und hässlichen Momente, die uns überreizen, überfordern und die Übermacht gewinnen, uns emotional und sinnlich überwältigen.

Die Not nach Luft zu ringen, sich an irgendetwas festhalten zu müssen hält an, bis der Körper endlich irgendwann nachgibt, aufgibt, um in entspannte Passivität zu sinken. Fast friedlich erlöst, wissend dass der Kampf zu Ende ist, darf man sich jetzt endlich ergeben, um auch alles Innere loszulassen, die Sorgen und die Angst, um schließlich mit leerem Kopf und Herzen warm zu werden.

Dieser Prozess ist die Erkenntnis, dass der Schlüssel immer auch in einem selbst liegt. Es braucht Mut sich fallen zu lassen. Der Körper hilft einem dabei. Niemand nimmt uns das ab oder rettet uns davor. In „Drowning“ ist es das Gefühl des Ertrinkens in jemandes Augen, in den eigenen Gedanken und Ängsten, wovor einen niemand retten und erlösen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Über Celia May:

Geboren im Jahr 2002, aus einer Musikerfamilie, hatte Celia May den idealen Nährboden um zu einer musikalisch gebildeten und doch völlig eigenständigen und wahrhaften Charakterpersönlichkeit zu reifen. So begann sie sehr früh zu singen und eigene Songs zu schreiben. Dies kulminierte schliesslich in einer Setlist, die live mit der ersten Band umgesetzt werden wollte.

Es folgten Aufnahmen und Produktionen, die im November 2021 zum Release der Debüt- Single „Before I Sleep“ der 20-jährigen Musikerin führte. Vergleiche mit Branchengrößen wie Billie EiIlish waren schnell zur Hand und der Song erreichte die Rotation mehrerer Radiostationen. Kurz darauf legte sie im Dezember 2021 mit ihrer zweiten Single „Enough“ nach.

Gemeinsam mit ihrer aktuellen Band möchte sie nun ihre fragilen und sehr persönlichen Themen mit uns teilen und uns mit ihrem Charisma in den Bann ziehen.