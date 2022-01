Im Gedenken an einen seiner besten Freunde, den 2017 verstorbenen Musiker Chris Cornell, Frontmann von Bands wie Soundgarden und Temple Of The Dog, hat Eddie Vedder die Single „Brother The Cloud“ aus seinem kommenden Soloalbum „Earthling“ veröffentlicht.

„I had a brother

And now my brother is gone

I search the sky for a glimpse of his blue eyes and there I find

His image in the clouds”

heißt es in den Lyrics zu „Brother The Cloud“. Hört Euch den Tribute-Song für Chris Cornell hier an.

„Earthling“ folgt auf Vedders letztes Soloalbum „Ukulele Songs“ von 2011 und wurde von Andrew Watt produziert. Für die 13 Tracks holte sich Eddie Vedder äußerst prominente Unterstützung an seine Seite: Stevie Wonder, Ringo Starr und Elton John geben sich die Ehre.

TRACKLISTING „EARTHLING”:

Invincible Power of Right Long Way Brother the Cloud Fallout Today The Dark The Haves Good and Evil Rose of Jericho Try Picture ft. Elton John Mrs. Mills On My Way

Für seine Live-Band The Earthlings wiederum, die Vedder auf seiner Anfang Februar beginnenden US-Tour begleitet, versammelte er Chad Smith (Schlagzeug), Josh Klinghoffer (Keyboards, Gitarre, Vocals), Chris Chaney (Bass), Glen Hansard (Gitarre, Vocals) und seinen Produzenten Andrew Watt (Gitarre). Erstmals spielten die Earthlings im September vergangenen Jahres auf Eddie Vedders Ohana Festival.

Eddie Vedders neues Soloalbum „Earthlings“ erscheint am 11. Februar 2022 auf CD und digital. Weitere Formate (Deluxe-CD, Vinyl) folgen im Laufe des Jahres.