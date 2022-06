Das queere Pop-Duo FLIRT präsentiert Video zur neuen Single “Planet FLIRT”

Mit Plateauboots und Lipgloss mischt das queere Pop-Duo FLIRT (ehemals Neue Deutsche Wahrheit) die deutsche Poplandschaft auf.

Picture this: Lady Gaga meets the Scissor Sisters bei einer ausschweifenden Pool Party und alle knutschen rum.

FLIRT – das sind Baby Spice Vivi und Sporty Spice Paul – laden zum musikalischen Rendezvous mit einer Mischung aus sexy Dance Beats und funky Gitarren, catchy Melodien und cheeky Rapparts. Über ihre Songtexte sagen die beiden: “Wir träumen von einem queeren Paradies jenseits von Lohnarbeit und Alltagsstress. Das ist für uns einfach Planet FLIRT.”

Und diese Traumwelt findet sich auch in ihren Musikvideos wieder, wo sie sich mal als Feen am Kuchenbuffet gütlich tun, mal als Lederbabes auf Scootern durch eine Neonlandschaft gleiten. Ihre Konzerte stehen für unvergessliche High Energy Performances. Wer Pop-Diven der 90er und 2000er liebt und ein Herz für flirty Lyrics hat, wird in FLIRT eine neue Lieblingsband finden.

Mit dem Song „Planet FLIRT“ ist die erste Single aus dem gleichnamigen im Oktober erscheinenden Album der beiden erschienen. Brunchen, Drinks auf Ice und Aquagym all day: In „Planet FLIRT“ fantasiert FLIRT über ein queeres Eldorado jenseits von Lohnarbeit und Alltagsstress. Hier lautet das Motto “Sommer, Sonne, Beach Bar”: Und wer kann dazu schon nein sagen?

Der Song ist inspiriert von girly Pop der frühen 2000er und wird getragen von eingängigen Gitarren-Riffs. Und nun steigt ein ins Flirtship und genießt die ultimative Fantasy!