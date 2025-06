Fulminanter Auftakt zu 40 Jahren Rock am Ring

Nürburg, 07.06.2025

Unter idealen Bedingungen ist Rock am Ring heute in seine ausverkaufte Jubiläumsausgabe gestartet – und feierte gemeinsam mit 90.000 Besucher:innen den Auftakt zum 40. Geburtstag: eindrucksvoll, energiegeladen und voller Überraschungen. Bereits zu Beginn des Festivals sorgten unangekündigte Gastauftritte von Electric Callboy und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys für kollektives Staunen. Moderiert von Ingo Knollmann (Donots) wurde ein unvergessliches Ausrufezeichen gesetzt – ein Festivalstart, wie ihn selbst langjährige Ring-Fans nur selten erlebt haben.

Den ersten Headliner-Abend prägten Bring Me The Horizon mit einer eindrucksvollen Show, die neue Maßstäbe setzte. Parallel dazu verwandelten The Prodigy und anschließend K.I.Z. die Mandora Stage in ein brodelndes Epizentrum zwischen elektronischer Ekstase und wortgewaltiger Energie.

Ein weiterer Höhepunkt krönte den ersten Festivaltag: Unter tosendem Applaus und begleitet von einer spektakulären Feuerwerks- und Lasershow wurde LINKIN PARK als erster Headliner für Rock am Ring 2026 angekündigt – ein Gänsehautmoment für die Geschichtsbücher.

Zur Rückkehr von LINKIN PARK an den Ring äußerte sich Mike Shinoda begeistert: „Rock am Ring und LINKIN PARK verbindet über die Jahre eine ganz besondere Geschichte. Es ist verrückt, dass wir 2026 bereits zum sechsten Mal bei diesem Festival auftreten! Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr, das Vermächtnis in unserer neuen Ära fortzuschreiben.“

Auch Matt Schwarz, Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park sowie CEO von PRK DreamHaus und eventimpresents, betonte die emotionale Tragweite der Ankündigung: „Wir verbinden mit der Band außergewöhnliche Festivalmomente, die unter die Haut gehen. Dass LINKIN PARK 2026 bei uns spielt, bedeutet uns sehr viel – und wir sind glücklich, unseren Fans für das kommende Jahr einen so herausragenden Headliner präsentieren zu können. Darüber hinaus dürfen sich unsere Besucher:innen auch an den kommenden Tagen auf weitere Überraschungen freuen – sowohl im Infield als auch im Outfield. Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Festivaltage in diesem besonderen Jubiläumsjahr.“

Anlässlich ihres sechsten Auftritts bei Rock am Ring 2026 bringt LINKIN PARK den Fans schon jetzt ein Highlight mit: Ab Samstag wird ein exklusives und limitiertes Band-Shirt an den Merchtrucks im In- und Outfield sowie an am Artist-Merch neben der Utopia Stage erhältlich sein.

Das Datum für den Vorverkaufsstart für 2026 steht ebenfalls bereits fest. Der Ticketverkauf beginnt am Dienstag, den 10. Juni 2025 um 12:00 Uhr – in einer limitierten Early-Bird-Preisstufe für 179 Euro unter www.rock-am-ring.com/tickets.

Rock am Ring präsentiert sich 2025 nicht nur als Jubiläumsausgabe – sondern auch als Festival mit dem aufwendigsten technischen Setup seiner Geschichte. Die Besucher:innen erleben eine Vor-Ort-Inszenierung von nie dagewesener Dimension; eine Produktion, wie man sie so auf einem deutschen Festival noch nicht gesehen hat.

An den kommenden Tagen dürfen sich Fans auf weitere Highlights freuen – unter anderem mit Slipknot, Korn, Rise Against, Kontra K, Sleep Token, Falling in Reverse, Beatsteaks, Spiritbox und vielen weiteren Top-Acts.

Für alle Fans, die in diesem Jahr kein Ticket mehr ergattern konnten, wird das Programm der Utopia Stage im Livestream auf BILD.de übertragen.

Rock am Ring: 5.–7. Juni 2026, Nürburgring, Eifel