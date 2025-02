KADAVAR: Neues Video zu „I Just Want To Be A Sound“

Kadavar haben kürzlich ihr neues, von Max Rieger (Die Nerven) produziertes, Album „I Just Want To Be A Sound“ für den 16. Mai 2025 mit dem dazugehörigen Titeltrack angekündigt. Jetzt erscheint endlich das offizielle, spektakuläre Musikvideo zur Single und das hat es in sich. Gemeinsam mit Regisseur Maximilian Wiedenhofer (der unter anderem bereits für Tristan Brusch oder Gurr arbeitete) entwarf die Band einen modernen Fiebertraum.

Regisseur Maximilian Wiedenhofer sagt über das Video: „Als ich den Song „I Just Want To Be A Sound“ zum ersten Mal gehört habe, fing ich an zu träumen. Von einem Drifter und der Verschiebung seiner Welt. Halluzinierende Visualisierung von Sound. Von dunklen Fetzen der anderen Seite, wenn das digitale zu Träumen beginnt.”

Weiterhin sagen Kadavar: “Wir sind schon lange grosse Fans von Maximilian Wiedenhofer und seiner Arbeit. Er hat eine ganz eigene Bildsprache und seine oft düsteren Bilder bringen noch einmal ein ganz neue Farbe und Perspektive in die Musik, die er bebildert. So haben wir uns auch bei “I Just Want To Be a Sound” musikalisch als auch visuell ausschliesslich mit dem Klang beschäftigt und er hat eine ganz neue Sichtweise auf den Song beigesteuert. Aber seht selbst.”

Hauptdarsteller des Videos ist Caelian del Mare, ein vielbeachteter deutsch-türkischer Schauspieler und Model aus Berlin.

Kadavar sagen über den Song: „I Just Want To Be A Sound“ ist für uns mehr als nur ein Song – es ist das Wesen von Kadavar: Ein unermüdliches Verlangen nach Freiheit und der unerschütterliche Drang, durch Musik zu leben. Wir haben alles hineingegeben – unser Leben, unsere Seele, unsere Wahrheit.“

Mit ihrem siebten Studioalbum katapultiert die Berliner Band Kadavar ihren Sound in neue Dimensionen. Inspiriert vom Zitat ihres Bassisten Simon ‘Dragon‘ Bouteloup, „I just want to be a sound“, erschaffen sie ein Manifest für Freiheit, Transformation und radikale Präsenz. Keine Konzepte, keine Grenzen: Das Album ist ein musikalisches Ritual des Übergangs, das sich zwischen Rockhymnen, Balladen und epischen Momenten bewegt – immer voller Momentum und Wandel. Unterstützt von Produzent Max Rieger und ergänzt durch Gitarrist Jascha Kreft, feiern Kadavar die ewige Veränderung des „Eternal Now“.

Ein Soundtrack für die Gegensätze der Zeit, der alles hinter sich lässt, was nicht Musik ist – kraftvoll, verletzlich und immer bereit für den nächsten Neuanfang. Es ist eine Liebeserklärung an den Moment, an Berlin und an das Leben selbst – voller Liebe, Verlust, Narben und dem bittersüßen Gefühl der Vergänglichkeit. Kadavar laden uns ein, loszulassen und eins zu werden: mit der Musik, mit dem Jetzt, mit dem Sound.

KADAVAR Live 2025

11.10.2025 – Columbiahalle, Berlin

12.10.2025 – Zoom, Frankfurt

21.10.2025 – Im Wizemann, Stuttgart

22.10.2025 – Salzhas, Winterthur (CH)

23.10.2025 – Arena, Wien (AT)

24.10.2025 – Theaterfabrik, München

25.10.2025 – Felsenkeller, Leipzig

26.10.2025 – Grosse Freiheit 36, Hamburg

28.10.2025 – Live Music Hall, Köln