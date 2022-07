Make Boys Cry: Ein hypnotisierend verspielter Kanon

Letzte Woche erschien die zweite Single des zweiten Albums von Make Boys Cry, das am 19.07.2022 über Audiolith veröffentlicht wird. Mit gelooptem Klavier, intimer Percussion und kontrastierendem Autotune-Gesang widmet sich „reappear” geradlinig einem Heartbreak, der ohne Worte bleibt. Der melodisch klare, textlich aber enigmatische Gesang von Make Boys Cry liegt schnörkellos über dem akustischen Klavier und wird durch Pitch- und Verfremdungseffekte dezent akzentuiert. Aus dem Kontrast zwischen Technoidem und Akustischem entsteht ein hypnotisierend verspielter Kanon, der einen nicht mehr los lässt.

Mit dem neuen Album wird klar, dass Make Boys Cry den Boys-Club der Neoklassik hinter sich gelassen hat und sich nun selbstbewusst den Bereich der Elektronika erschließt – mit voluminösen Bässen, komplexen Drums und gezielt gesetzten, klaren Momenten von Dancefloor und Pop. „Dance Floor Eyes Closed”, die erste Singleauskopplung, wird von einem cineastischen Video untermalt, in dem es ganz um die Gleichzeitigkeit von Gemeinschaft und Einsamkeit in Momenten des Exzesses geht: Zwischen Freundinnen und Zigaretten, Vorglühen und Ausbrechen, Badewanne und Ophelia öffnet sich ein brüchiges Universum. „Reappear“, die zweite Single, rückt sprachlosen und doch klaren Gesang in den Fokus und erzeugt eine melancholischen Leichtigkeit, die von der nüchternen Pianostimme immer wieder geerdet wird.