Mit “Loathing Light” liefern ONI ein Album ab, das mit einem noch massiveren, breitwandigeren Sound als ihr Debütwerk aufwartet. Es kommt mit Überzeugung, Leidenschaft und Tiefe daher und stürzt sich in einen wildes Wechselbad zwischen dominierenden, aber erhebenden Hymnen und dunklen, rohen und brennenden Bekenntnissen. ONIs zweites Album wird als ein prägendes, unverrückbares Werk in die Geschichte eingehen, als Mission Statement für die junge Band, die von Sänger und Texter Jake Oni und seinen engsten Verbündeten, Produzent Josh Wilbur (Megadeth, Trivium, Gojira) und Lamb Of God-Gitarrist Mark Morton, geschaffen wurde.

Das Ergebnis sind 10 Tracks, die eine emotionale Bandbreite von totaler Brutalität bis hin zu introspektiver Verzweiflung abdecken. Songs wie “Against My Sins” und “Heart To Stone” würden in einer Playlist neben Of Mice & Men oder Linkin Park nicht fehl am Platz klingen. Doch die knüppelharte Technik, mit der ONI auf Tour mit den technischen Schwergewichten Gojira jede Menge neue Fans gewinnen konnte, ist geblieben und macht “Loathing Light” zu einem abwechslungsreichen Meilenstein-Album.

Jake und Mark hatten bereits bei Mark Mortons Debüt-Soloalbum “Anesthetic” zusammengearbeitet, bei dem Jake als Executive Producer und Co-Writer des #6 Active Rock Radio Hits „Cross Off“ gemeinsam mit Morton, Wilbur und dem verstorbenen Chester Bennington in Erscheinung trat.

Das neue Album „Loathing Light“ erscheint am 17. Juni über Ironshore Records!

Jake Oni, die kreative Kraft von ONI, über den neuen Song: “Heart To Stone zeigt eine andere Seite von mir und ist ein Song, der mich wirklich in eine neue Richtung gebracht hat, was ONI sein könnte. Ich liebe es, den Spagat zwischen Heavy- und Clean-Gesang zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu singen.”