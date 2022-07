Tabaluga Single “Königreich der Liebe” feat. Stefanie Heinzmann

„Wir schauen auf dieselbe Sonne und auf denselben Mond. Wir teilen uns dieselbe Erde, sind alle im selben Boot“.

So lauten die beiden ersten beiden Zeilen des Refrains von „Königreich der Liebe“, der ersten Single aus dem neuen Drachenabenteueralbum „Tabaluga – Die Welt ist wunderbar“. Zu mitreißend-anschwellendem, vielleicht ein bisschen an Elton Johns Hymne „Circle Of Life“ erinnerndem Piano-Pop zeichnen Peter Maffay und seine Duett-Partnerin Stefanie Heinzmann (die hier ausnahmsweise auf Deutsch singt) in der kraftvollen Ballade das Bild von einer besseren Welt.

„Es geht nicht um Farbe deiner Haut oder um das, woran du glaubst“, heißt es in dem Lied weiter, und dann: „Komm, wir bauen ein Königreich mit Liebe auf dem Thron.“ Mit einer stärkeren Botschaft – und einem stärkeren Song – könnten die Feierlichkeiten zum vierzigsten Geburtstag des kleinen grünen Drachen kaum eingeläutet werden. 1983 erfand Peter Maffay die kindgerecht-kluge, wenngleich etwas stoffelige Figur zusammen mit Gregor Rottschalk, Rolf Zuckowski und Helme Heine. Seither hat die liebenswerte Märchengestalt auf sechs Alben, mit zahlreichen Tourneen, einem Musical, einer Zeichentrickserie und einem Kinofilm immer wieder neue Generationen von Kindern und Eltern in Entzückung versetzt, aber auch zum Nachdenken gebracht.

Denn Tabaluga steht für Unterhaltung mit einer klaren, positiven Botschaft. Auf dem neuen Album, so viel sei verraten, wird der ewige Drachenjunge zusammen mit seinen Freunden und der geballten Power der regenerativen Energien gegen die Klimakatastrophe antreten. Maßgeblich verstärkt wird Tabalugas Team erstmals von dem schlauen Glühwürmchen-Charakter Lucy, der gemeinsam mit dem langjährigen Partner Volkswagen entwickelt wurde. Tabaluga ist also definitiv so politisch relevant wie nie, und das, unterstreicht sein Mitschöpfer, sei auch dringend geboten. „Natürlich erzählen wir eine utopisch anmutende Geschichte“, sagt Peter Maffay. „Aber zu dieser ‚Utopie‘ sehe ich keine Alternative. Wenn wir nicht mehr an die Zukunft glauben, dann geben wir uns selbst – und unsere Kinder – auf. Wir waren noch nie so gefordert, den Zusammenhalt zu stärken, wie jetzt“.

Für Peter Maffay (72) krönt das neue Tabaluga-Werk ein ereignisreiches Jahr. Am 18. August ist er erstmals im TV als neuer Juror bei „The Voice of Germany“ zu sehen, und einen Tag zuvor startet – mit zwei Jahren Verspätung – endlich seine große Hallentournee.

Das Album ist ab jetzt in diesen Editionen vorbestellbar:

Doppel-CD im Digipack

Doppel-Vinyl im Gatefold, 180gr im schicken Tabaluga-Grün

Hardcoverbook-Edition mit Illustrationen von Helme Heine, umfasst die Doppel-Vinyl und 2CDs

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Peter Maffay auf Tour:

MI 17.08.2022 Illingen (Saar) – Burg Open Air 2022

SO 21.08.2022 Regensburg – Donau Arena

MO 22.08.2022 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

DI 23.08.2022 Schwerin – Sport- und Kongresshalle

DO 25.08.2022 Köln – Lanxess Arena

FR 26.08.2022 Dortmund – Westfalenhalle

SA 27.08.2022 Bremen – ÖVB Arena

MO 29.08.2022 Halle (Westf.) – OWL Arena

DI 30.08.2022 Braunschweig – Volkswagenhalle

MI 31.08.2022 Mannheim – SAP Arena

FR 02.09.2022 Erfurt – Messehalle

SA 03.09.2022 Magdeburg – Getec Arena

SO 04.09.2022 Oberhausen – Rudolf Weber ARENA

DI 06.09.2022 Zürich – Hallenstadion

MI 07.09.2022 Neu Ulm – Ratiopharm Arena

DO 08.09.2022 München – Olympiahalle

SA 10.09.2022 Frankfurt – Festhalle

SO 11.09.2022 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyerhalle

MO 12.09.2022 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

DI 13.09.2022 Hannover – ZAG Arena