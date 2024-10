Rock am Ring und Rock im Park 2025 – Rekordvorverkauf und zweite Bandwelle

Berlin, 23.10.2024

Der Countdown läuft! Nur noch 226 Tage bis Rock am Ring und Rock im Park vom 6. bis 8. Juni 2025 am Nürburgring und Zeppelinfeld die Tore öffnen und ihre großen Jubiläen feiern – 40 Jahre Rock am Ring, 30 Jahre Rock im Park. 1985 gegründet, gehört Rock am Ring heute mit dem Schwesterfestival Rock im Park zu den bedeutendsten Musikfestivals Europas und setzt immer wieder neue Maßstäbe – ganz besonders mit seiner Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr. Dass sich die Fans auf eine echte Special Edition beider Festivals freuen dürfen, zeigen einmal mehr die Namen der zweiten Bandwelle.

Kein Wunder, dass auch der Vorverkauf für Rock am Ring und Rock im Park so erfolgreich verläuft wie nie zuvor: über 70.000 Weekend-Tickets wurden bereits für Rock am Ring verkauft, mehr als 50.000 Tickets sind schon bei Rock im Park vergriffen. Für einige Campingkategorien werden die Tickets knapp oder sind bereits ausverkauft.

Neben den bereits angekündigten 14 Acts, darunter Bring Me the Horizon, die EU-exklusiv bei Rock am Ring und Rock im Park zu sehen sein werden, und Slipknot stehen jetzt rund 70 von 100 Acts fest.

Ganz vorne mit dabei: The Prodigy – die britischen Ikonen und Vorreiter des Big Beat und Electro-Rocks, bekannt für ihre intensiven, kraftgeladenen Performances und düster pulsierenden Beats, werden eine einmalige Show abliefern. Die amerikanischen Punk-Rock-Helden und Vorreiter des politischen Punk Rise Against begeistern die Fans am Nürburgring und auf dem Zeppelinfeld mit ihrer gewohnt leidenschaftlichen Live-Performance. Auch Falling In Reverse, einer der spannendsten Rock-Acts der Gegenwart, sind bestätigt. Ihr moderner Post-Hardcore-Sound immer wieder kreativ, ihre Show garantiert polarisierend. Mit epischen Metal-Sounds heizen Spiritbox, In Flames und Heaven Shall Burn dem Publikum ordentlich ein. Zudem sorgen SDP, bekannt für ihren genreübergreifenden Mix aus Pop, Rap und Rock, mit mitreißenden Hymnen für ausgelassene Partystimmung.

Darüber hinaus dürfen sich die Fans auf Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Electric Callboy DJ Set, Brutalismus 3000, Tocotronic, Millencolin, Stray From The Path, Olli Schulz & Band, Drangsal, Die Nerven und viele mehr freuen.

Passend zu den großen Jubiläen dürfen sich die Fans bei beiden Festivals auf großartige Special Guests freuen. Das Grand Opening am Festivalfreitag auf der Utopia Stage wird bei Rock am Ring von zwei viel gefragten Top Acts bestritten, die die Bühnen der größten Festivals dominieren. Bei Rock im Park eröffnen am Festivalsonntag zwei absolute Publikumslieblinge, die von der Musikszene gefeiert und von ihren Fans verehrt werden, die Utopia Stage. Wer es ist, wird nicht verraten, bis die Shows beginnen.

Weitere Bands und Highlights werden in den kommenden Monaten verkündet. Insgesamt erwarten die Fans rund 100 hochkarätige Acts und vier Bühnen bei Rock am Ring und Rock im Park.

Für den 1. November 2024 ist der nächste Preisstufenwechsel geplant. Bis dahin haben Fans Zeit, sich ihre Weekend-Tickets zum aktuellen Preis von 219 Euro Rock am Ring und 278 Euro Rock im Park zu kaufen.

Termine:

Rock am Ring: 6.–8. Juni 2025, Nürburgring, Eifel

Rock im Park: 6.–8. Juni 2025, Zeppelinfeld, Nürnberg

Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier:

A Day to Remember

Adam Angst

Airbourne

Amira Elfeky

Beatsteaks

Biffy Clyro

Boston Manor

Bring Me the Horizon

Brutalismus 3000

Christin Nichols

Creeper

Dead Poet Society

Deafheaven

Defects

Deine Cousine

Die Nerven

Drangsal

Electric Callboy DJ Set

Falling In Reverse

Feine Sahne Fischfilet

Fit For An Autopsy

Frank Turner & The Sleeping Souls

Future Palace

Grade 2

Heaven Shall Burn

Holy Wars

House Of Protection

Idles

Imminence

In Flames

Jinjer

K.I.Z

Kittie

Kris Barras Band

LØLØ

Lorna Shore

Massendefekt

Mia Morgan

Millencolin

Nothing More

Olli Schulz & Band

Polaris

Poppy

Powerwolf

Rise Against

SDP

Seven Hours After Violet

Skillet

Sleep Token

Slipknot

Smash Into Pieces

Soft Play

Spiritbox

Spiritual Cramp

Static Dress

Still Talk

Stray From The Path

Teen Mortgage

Terror

The Ghost Inside

The Prodigy

The Warning

thrown

Tocotronic

Trophy Eyes

Turbostaat

VOWWS

Whitechapel

Zebrahead

ZSK