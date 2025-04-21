Stina Holmquist: Neue Single „Try“ erschienen

Mit ihrer neuen Single „Try“ veröffentlicht Stina Holmquist ein atmosphärisch dichtes Stück Indie-Pop über den Moment, in dem man nicht nur eine andere Person verliert – sondern auch sich selbst. Der Song erzählt von emotionalem Kontrollverlust, dem verzweifelten Festhalten an etwas, das längst entglitten ist – und dem inneren Kampf, darin nicht unterzugehen.

„Try“ balanciert zwischen Intimität und Weite – getragen von dunklen Klaviersounds, mehrschichtigen Vocals und eindringlichen Bildern. Zerbrechliche Momente treffen auf metaphorisch aufgeladene Wasserszenen – Sinnbild für das Verlieren eines anderen und sich selbst. Produziert von Jochen Naaf (Giant Rooks), klingt der Track wie ein innerer Aufbruch – fragil, druckvoll und emotional kompromisslos.

2024 spielte sie internationale Shows in Warschau und Zürich, wurde ins PopCamp des Bundes gewählt, und begeisterte auf dem Reeperbahn Festival ein komplett ausverkauftes Showcase-Publikum. Nach der ersten deutschlandweiten Tour, führt der Festivalsommer 2025 Stina u.a. zum Juicy Beats, Orange Blossom Special, Sound of Bronkow und zum Waves Vienna Showcase. Im Herbst folgt der nächste Meilenstein: WDR Rockpalast präsentiert Stina Holmquist gemeinsam mit Cari Cari. Eine neue EP von Stina Holmquist erscheint noch in diesem Jahr.