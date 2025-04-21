Tessa Rose Jackson mit neuer Single und neuem Album im Januar 2026

Die in London lebende Sängerin, Songwriterin, Künstlerin und Komponistin Tessa Rose Jackson kündigt mit „The Lighthouse“ die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums für den 23. Januar 2026 an. Passend dazu erscheint aktuell die erste Single „The Bricks That Make The Building“.

Die Single ist eine eindringliche und doch lebensbejahende Reflexion über Herkunft und Zugehörigkeit und gibt den Ton für ein Album vor, das sich mit Intimität, Sterblichkeit und der Feier des Lebens beschäftigt.

„The Bricks That Make the Building“ ist eine ergreifende Reflexion über Abstammung und gemeinsames Erbe. Mit pastoralen Melodien, Harfenklängen und ätherischen Harmonien stellt der Track einen Geist dar, der in sein Elternhaus zurückkehrt und Frieden in den Leben findet, die innerhalb dieser Mauern weiterleben. „It’s a musing on the blood that runs through us all“, erklärt Jackson. „A sense of gratitude towards the lives that shaped ours.“

„The Lighthouse“ wurde während einer zurückgezogenen Zeit im ländlichen Frankreich geschrieben und in den Shorebreaker Studios aufgenommen. Damit tritt Jackson aus ihrem seit einem Jahrzehnt gefeierten Pseudonym Someone heraus und kehrt zu ihrem eigenen Namen zurück. Reich an gespenstischer Folklore, spektralem Folk und cineastischen Alt-Pop-Texturen, beschäftigt sich das Album mit Themen wie Sterblichkeit, Erinnerung und Dankbarkeit und beleuchtet letztlich die zerbrechlichsten und schönsten Details des Lebens.

„The Lighthouse felt like a beacon“, reflektiert Jackson. „It’s an album that talks about death, but not in a purely dark sense. For me, it’s also about the celebration of life—embracing fears, identity, and the stories we inherit.“

Jacksons frühere Arbeit als Someone hat die Grenzen von Kunst und Musik erweitert, indem sie Dream Pop mit experimentellen Visuals, Augmented Reality und immersiven Live-Shows verschmolz. Mit „The Lighthouse“ destilliert sie diesen Innovationsgeist zu etwas Roherem und zutiefst Persönlichem – einem Album, das sich stolz auf den Klippen des modernen Alt-Folk behauptet.

Im Anschluss an das Album-Release wird es einen Dokumentarfilm geben, der während der Aufnahmen zu „The Lighthouse“ gedreht wurde. Der von Bibian Bingen gedrehte Film bietet einen intimen Einblick in Jacksons kreativen Prozess. Die Premiere ist für Ende 2026 geplant.