The Beatles: neue Special Editions von Revolver

Es geschah in den letzten Sommerwochen des Jahres 1966: Das Album Revolver sollte die Popwelt nicht nur erobern, sondern den weiteren Verlauf der Musikgeschichte für immer verändern. Indem The Beatles mit Revolver eine vollkommen neue Ära einleiteten, in der auch experimentelle, avantgardistische und psychedelisch angehauchte Sounds ihren Platz hatten, steht die Veröffentlichung nicht nur für einen Meilenstein in der Evolution der Band, sondern auch für einen popkulturellen Wendepunkt. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr waren mit Revolver in ganz neue Regionen aufgebrochen – und hatten damit bahnbrechendes neues Terrain abgesteckt.

Am 28. Oktober 2022 erscheinen bei Apple Corps Ltd./Capitol/UMe gleich drei verschiedene Special Editions des Revolver-Albums – allesamt neu abgemischt, massiv erweitert und aufwendig gestaltet. Bereits heute gibt es einen ersten Vorgeschmack zu hören: Parallel zur Ankündigung und zum Preorder-Start der neuen Editionen sind ab sofort die neuen Stereo- und Dolby Atmos-Versionen des Eröffnungstitels „Taxman“ im Stream verfügbar.

Alle 14 Songs des Revolver-Albums wurden vom Produzenten Giles Martin und dem Tontechniker Sam Okell neu in Stereo- und Dolby Atmos-Qualität abgemischt. Der zusätzliche Original-Mono-Mix des Albums basiert auf den Original-Mastertapes aus dem Jahr 1966. Die kommenden Editionen von Revolver folgen auf die zuletzt veröffentlichten Neuauflagen der Alben Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES („White Album“) (2018), Abbey Road (2019) und Let It Be (2021).

Sämtliche Special Editions von Revolver beinhalten den neuen Stereo-Mix, der unmittelbar auf den Original-Vierspur-Mastertapes basiert. Durch modernste „De-Mixing“-Technologie, entwickelt von einem preisgekrönten Team um Emile de la Rey (unter dem Dach von Peter Jacksons WingNut Films Productions Ltd.), kann man die Songs dieses LP-Meilensteins nun erstmals in atemberaubender Klarheit und bestmöglicher Qualität genießen. Die physischen/digitalen Super-Deluxe-Varianten vereinen dazu obendrein den Mono-Mix der Original-Version, gleich 28 Session-Mitschnitte („early takes“) und drei zu Hause aufgenommene Demoversionen. Abgerundet wird das Paket durch eine zusätzliche 4-Track-EP mit den neuen Stereo-Mixes plus den Remastered-Mono-Mixes von „Paperback Writer“ und „Rain“. Der neue Dolby Atmos-Mix von Revolver wird auch digital erhältlich sein.

KONFIGURATIONEN:

Revolver Ltd. Super Deluxe (5CD) oder Ltd. Super Deluxe (4LP + 7” EP): je 63 Tracks

* 5CD (Stereo- & Mono-Audioversionen) mit 100-seitigem Hardcover-Buch im Slipcase (31,9×31,4cm)

* 4LP + 7“ EP (Stereo- & Mono-Audioversion); Half-Speed-Mastering auf 180g-Vinyl, inkl. 100-seitigem Hardcover-Buch im Slipcase (31,9×31,4cm)

DISC 1: Revolver (Neuer Stereo-Mix): 14 Tracks

DISCS 2 & 3: Sessions (stereo & mono): 31 Tracks

DISC 4: Revolver (Original Mono-Master): 14 Tracks

DISC 5: Revolver EP: 4 Tracks

„Paperback Writer“ & „Rain“ (je neuer Stereo-Mix & Original-Mono-Mix; remastered)

* Digital Audio Collection (Stereo & Hi-res 96kHz/24-bit Stereo + Mono + Dolby Atmos)

Revolver Ltd. 2CD Deluxe: 29 Tracks

* 2CD im Digipak mit 40-seitigem Booklet; (gekürzte Version des Buches aus der Super-Deluxe-Edition)

DISC 1: Revolver (Neuer Stereo-Mix): 14 Tracks

DISC 2: Sessions Highlights + „Paperback Writer“ & „Rain“ (Neue Stereo-Mixes): 15 Tracks

Revolver 1CD Standard oder 1LP Standard oder Ltd. 1LP Picture Disc: 14 Tracks

* 1CD im Digipak (Neuer Stereo-Mix)

* 1LP (Neuer Stereo-Mix) auf 180g-Vinyl; Half-Speed-Mastering

* Limited Edition 1LP Vinyl Picture-Disc-Variante (Neuer Stereo-Mix) im Design des Original-Coverartworks

* Digital (Neuer Album-Mix in Stereo & Hi-res 96kHz/24-bit Stereo + neuer Dolby Atmos-Mix)

Sämtliche Konfigurationen kommen mit dem ikonischen Original-Artwork daher, das der deutsche Bassist und Künstler Klaus Voormann, bekanntermaßen ein langjähriger Freund der Band, angefertigt hat – und der dafür im Jahr 1967 auch einen GRAMMY Award erhielt. Das ansprechend gestaltete Hardcover-Buch, das den Super Deluxe-CD- und -Vinyl-Varianten beiliegt, beginnt mit einem Vorwort von Paul McCartney, gefolgt von einer Einführung von Giles Martin und einem wunderbar erhellenden Aufsatz von Questlove. Im weiteren Verlauf finden sich viele spannende Kapitel sowie detaillierte Tracknotes aus der Feder von Beatles-Kenner, Autor und Radio-Produzent Kevin Howlett. Illustriert ist das Buch mit seltenen und zum Teil noch unveröffentlichten Fotografien sowie noch nie gezeigten Aufnahmen von handgeschriebenen Songtexten, Tape-Kisten und Aufnahme-Sheets. Darüber hinaus sind auch Printanzeigen aus dem Jahr 1966 sowie Auszüge aus Voormanns Graphic-Novel birth of an icon: REVOLVER zu sehen.