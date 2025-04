Das TIEFBASSKOMMANDO ist zurück! Neue Single / Neue Tourdaten

TIEFBASSKOMMANDO — bestehend aus den Rapper:innen Eisberg, Double G, Shoki, Don Juan und MC Kneipenkrieger, dem Producer Retado und dem Videografen Downtown Destruction (DDP) — hat die Autodidaktik zur Tugend, das Kollektiv zum Front-MC und die Destruktivität in Entertainment umgewandelt.

TBK-Musik ist Horrorfilm Kino, Eskalation im Techno-Keller, Action im U-Bahn-Schacht und schummrige Kneipennacht gleichzeitig; ist Randale, ist Tauziehen, ist Meme, ist große Kunst. Der Kosmos TBK ist ein undurchschaubares Dickicht — vielköpfig, mysteriös, ein bisschen verrucht.

Der Sprung vom Berliner Underground-Phänomen zur ernstzunehmenden und relevanten Rap-Crew ist gemacht. Jetzt sind Tiefbasskommando zurück. Eine erste Single erscheint heute: „Style Gebitet“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neben dem Hurricane und Southside Festival ist auch eine ausgedehnte Tour angekündigt.

Wer sich die Daten genau anschaut wird erkennen: Die Band spielt neben den üblichen Tourstädten auch in Sonneberg. Jedes Ticket beinhaltet eine 5€ Spende für antifaschistische Projekte in der Region, in der man den ersten AfD Landrat Deutschlands sieht.

Tiefbasskommando Live:

20.06.25 – Hurricane Festival

21.06.25 – Southside Festival

Chaostage ’25

06.11.25 – Dresden, Alter Schlachthof

07.11.25 – Köln, Live Music Hall

08.11.25 – Amsterdam, Melkweg

13.11.25 – München, Tonhalle

14.11.25 – Wien, Arena

15.11.25 – Zürich, Dynamo

20.11.25 – Magdeburg, Factory

21.11.25 – Hannover, Capitol

22.11.25 – Hamburg, Georg Elser Halle

27.11.25 – Frankfurt, Batschkapp

28.11.25 – Sonneberg, Gewölbekeller

29.11.25 – Berlin, UFO im Velodrom