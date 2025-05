Talent & Durchhaltevermögen: „Das wird groß“ von TOCHTER

„Ich wollte einen Song schreiben, der dich auffängt und anschiebt. Der sagt: Du musst nicht perfekt sein. Es reicht, wenn du losgehst – und an dich glaubst“, so TOCHTER

Mit ihrer neuen Single „Das wird groß“ liefert die Berliner Sängerin TOCHTER eine mutmachende Hymne auf Aufbruch, Selbstermächtigung und große Träume. Der Song spricht all jene an, die spüren: Ich will nicht mehr klein denken. Ich fang jetzt an.

Im dazugehörigen Musikvideo spielen GÜNTHER KRABBENHÖFT (Instagram: 310k Follower) und BRITT KANJA (Instagram: 80k Follower) die Hauptrollen – zwei stilprägende Grandfluencer und langjährige Freunde der Künstlerin. In eleganten Bildern erzählen sie vom Mut, sich immer wieder neu zu erfinden – unabhängig vom Alter.​

Ab Mai wird TOCHTER den Song live als Titelsong zahlreicher Jugendweihen in Berlin performen – und ihn damit zu einem Soundtrack für den persönlichen Neuanfang junger Menschen machen.

TOCHTER hat sich in den letzten Jahren mit ihrer unverwechselbaren Stimme und authentischen Art einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erobert. Ihre Songs thematisieren Selbstakzeptanz, Selbstliebe und das Hinterfragen gesellschaftlicher Erwartungen. Sie ist bekannt aus TV-Formaten wie Inas Nacht, Zervakis & Opdenhövel, dem ZDF-Morgenmagazin und dem ZDF Fernsehgarten.

Als Support-Act für Größen wie NENA und DIE PRINZEN sowie mit ihrem gefeierten Feature mit dem DJ-Duo Gestört aber GeiL hat sie ihr Talent auf großen Bühnen bewiesen. Auch digitalsorgt TOCHTER für Furore: Ihre Songs erzielen regelmäßig hohe sechsstellige Streamingzahlen, sie wurde in Editorial Playlists wie „New Music Friday Deutschland“ und „Popland“ platziert. Auf TikTok wächst ihre Präsenz rasant, und ihr Cover des Rosenstolz-Klassikers „Lass es Liebe sein“ ging erst kürzlich auf Instagram viral.

Nach der Veröffentlichung von „Das wird groß“ folgen weitere Singles, u.a. ein Feature mit dem Sänger FLORIAN KÜNSTLER, die den Weg zum Album „Mutausbruch“ ebnen. Die gleichnamige Tour im Herbst 2025 führt TOCHTER durch ausgewählte Städte in Deutschland – mit einer Liveshow, die ebenso berührt wie beflügelt.