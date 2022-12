Uriah Heep kündigen ihr 25. Studioalbum “CHAOS & COLOUR” für Januar an

Die britischen Hardrocker und Prog-Rock Vorreiter Uriah Heep kündigen ihr 25. Studioalbum “Chaos & Colour” an, welches am 27. Januar 2023 über Silver Lining Music veröffentlicht wird. Dazu gibt es auch gleich auch ein Video mit der Single “Save Me Tonight”, hier zu sehen und zu hören:

Für das Video zeichnet Natalia Jonderko Śmiechowicz verantwortlich.

“Save Me Tonight” ist an ein kraftvoller, melodischer, rockiger Track, den wir als erste Single gewählt haben und der auch gleichzeitig der Opener des Albums ist,” sagt Mick Box, Uriah Heeps ehrwürdiges und energetisches Gründungsmitglied. “Es ist ein Song für Rock Radio und wird sicher in unserer Setlist 2023 sein.”

“Save Me Tonight beschäftigt sich mit Frustration und Hilflosigkeit“, fügt Bassist Rimmer hinzu, der das Stück mit geschrieben hat. “Es war ziemlich schwer, sich in diesen beispiellosen, harten letzten Jahren gut zu halten, aber der Wunsch, dass wir uns alle bald wiedersehen, war überaus präsent. Auch diesmal haben wir wieder mit Jeff Scott Soto zusammengearbeitet, eine sehr natürliche und kreative Erfahrung und die perfekte Plattform, unsere Gefühle auszudrücken und das Vermächtnis von Uriah Heep zu erhalten“.

Chaos & Colour ist ein Album, dass nur so strotzt von explosiven Gitarren, starken Harmonien und das Heep bekannte Keyboard Spiel.

“Der Album Titel reflektiert die chaotischen Lockdown Zeiten. In den die Touren gecancelt wurden, Business brach auseinander und alles das, was Chaos auslöste“, erklärt Mick Box …“und das einzig Bunte, was man hatte, war die Musik, die vielen Menschen durch diese schwierige Zeit geholfen hat“.

“One Nation, One Sun” ist eine Reise einer Ballade, “Fly Like An Eagle” nimmt den Zuhörer mit auf eine Meditations-Reise, während “Closer To Your Dreams” ein Schlachtruf für alle Rocker ist – geht raus und tut etwas mit Shaws flehendem Gesang: “So many have tried but slipped away/Now it’s time for you to have your say.”

Produziert von Jay Ruston und engineered von Pieter Rietkerk, ist Chaos & Colour ein spitzenmäßiges Qualitäts-Hardrock- Album von den Pionieren des Genres, die immer noch erstklassige Songs abliefern.

Chaos & Colour ist verfügbar in schwarzem und farbigem Vinyl , Standard CD Digipak, und Deluxe CD verpackt in einem Hardcover Buch mit Uriah Heeps Chaos & Colour Signature Patch und in allen digitalen Formaten.

Tracklist:

Save Me Tonight

Silver Sunlight

Hail the Sunrise

Age of Changes*

Hurricane

One Nation, One Sun

Golden Light

You’ll Never Be Alone

Fly Like an Eagle

Freedom to Be Free

Closer to Your Dreams*

Save Me Tonight (Demo)**

*CD and Digital only

**Deluxe CD only

MICK BOX – Lead Guitar / Vocals

PHIL LANZON – Keyboards / Vocals

BERNIE SHAW – Lead Vocals

DAVE RIMMER – Bass Guitar / Vocals

RUSSELL GILBROOK – Drums & Percussion

Produced by Jay Ruston

Engineered by Pieter Rietkerk

Recorded at Chapel Studios UK

Mixed by Jay Ruston at TRS West, Sherman Oaks, California

Additional Engineering by John Douglass

Mastered by Paul Logus