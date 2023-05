WHAM! “The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven” erscheint am 07.07.

Darauf haben die WHAM!-Fans gewartet! Sony Music veröffentlicht eine Kollektion des beliebtesten Pop-Duos Großbritanniens. WHAM! „The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven“ versammelt sämtliche Hits, die George Michael und Andrew Ridgeley in ihrer kurzen, aber unfassbar erfolgreichen Karriere veröffentlichten. Angefangen bei dem 1982 erschienenen Titel „Young Guns (Go For It)“ bis zum 1986er Track „The Edge Of Heaven“. Dazu kommen weitere unvergessene Songs wie “WHAM! RAP! (Enjoy What You Do)”, “Bad Boys”, “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Freedom”, “Last Christmas”, “Everything She Wants” und “I’m Your Man!”.

George und Andrew gründeten WHAM! 1981. Die beiden kannten sich schon seit der Schulzeit in der englischen Kleinstadt Bushey. Natürlich konnte damals keiner ahnen, dass die Freunde später zu einem der international erfolgreichsten Pop-Acts mit weltweit über 30 Millionen verkauften Alben avancierten.

WHAM! veröffentlichten elf Singles und hatten damit einen enormen Erfolg: fünf Singles („Wake Me Up Before You Go-Go“, „Freedom“, „Last Christmas“, „I’m Your Man“ und „The Edge Of Heaven“) erreichten Platz Eins der UK Charts und in den USA kletterten Michael und Andrew mit „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Careless Whisper“ und „Everything She Wants“ auf die Pole Position. Bemerkenswert war, dass all diese Songs vom selben Album – „Make It Big“ – stammten, von dem allein in den USA über sechs Millionen Exemplare verkauft wurden. Auch in anderen Teilen der Welt, in Australien, Kanada, Frankreich, Holland, Italien, Irland, Südafrika und der Schweiz gelang WHAM! der Sprung an die Chartspitze.

1985 wurde WHAM! zur ersten Gruppe aus dem Westen, die in China auftrat und mit zwei spektakulären Konzerten die kulturellen Schranken durchbrach.

THE BIG TOUR, auf der das Pop-Duo 1984 und ‘85 sein mehrfach Platin-prämiertes Album „Make It Big“ präsentierte, führte die beiden Musiker durch Großbritannien, Irland, Japan, Australien, die USA, Hongkong und China. Nur wenige Monate später startete die WHAMAMERICA! Stadion Tour und begeisterte im Sommer 1985 hunderttausende Fans in den USA.

Weil eine grandiose Karriere ein grandioses Finale verdient, verabschiedeten sich WHAM! vor 70.000 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion mit einem letzten gemeinsamen Auftritt, bei dem Elton John als Special Guest mitwirkte.

Die Freundschaft zwischen George und Andrew blieb über all die Jahre bestehen – eine Seltenheit im Showbiz, das eigentlich nicht für Beständigkeit von Freundschaften oder Beziehungen bekannt ist.

WHAM! “The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven” erscheint am 7. Juli 2023 als Deluxe-7” Boxset. Diese stylische Kollektion enthält alle Singles und Zusatzmaterial. Weiterhin wird WHAM! “The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven” als 10 CDs umfassendes Boxset; Doppel-Vinyl (schwarz oder farbig), CD und in digitalen Formaten veröffentlicht.

DELUXE 7” BOX SET

Dieses limitierte Boxset mit elf 7” Vinyl Singles wird in einem stylischen Case geliefert. Die Plattenhüllen sind authentische Reproduktionen der Original-Cover. Mit im Package: ein spannendes Hardcover-Buch mit Liner Notes zu jeder Single, Fotos u.v.m. Dazu kommen eine Musikkassette mit Bonus-Mixes, ein Schlüsselanhänger aus Metall, ein Anstecker, Postkarten und ein nummeriertes Zertifikat. Ein Must-Have für jeden Fan!

CD BOX SET

Das 10 CDs umfassende Set enthält alle Hitsingles (A- und B-Seiten), deren Sleeves als Reproduktionen der Original-Singles gestaltet wurden.

Doppel-LP AMAZON EXKLUSIV neon-grün

Die neon-grüne, streng limitierte Doppel-LP im Gatefold-Cover featurt alle Hitsingles (A- und B-Seiten) und ist exklusiv auf AMAZON erhältlich.

Doppel-LP STANDARD Schwarz

Auf der schwarzen Doppel-LP im Gatefold-Cover sind alle Hitsingles (A- und B-Seiten) versammelt.

1CD DIGIPACK & JEWEL CASE

Wham! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven wird auch als CD ( Digipack und Jewelcase) erhältlich sein. Auch in dieser Version sind alle Hitsingles (A- und B-Seiten) zu hören.

Netflix präsentiert – Die WHAM!-Doku – ab 5. Juli 2023!

1982 starteten die beiden Freunde George Michael und Andrew Ridgeley, um unter dem Bandnamen WHAM! die Welt zu erobern. Im Juni 1986, bei ihrem allerletzten gemeinsamen Gig im Wembley Stadium, hatten sie dieses Ziel tatsächlich erreicht. Jetzt erzählt eine Netflix-Doku erstmals die Geschichte ihres phänomenalen Erfolg mit Welthits wie „Club Tropicana“, „Wake Me Up Before You Go Go“, „Freedom“, „I’m Your Man“ und natürlich „Last Christmas“.

In der Doku „WHAM!“ fängt Regisseur Chris Smith (Fyre, Sr) die magischen Momente der Bandkarriere in Spielfilmlänge ein und begleitet das Duo auf ihrem Weg von der Schulbank bis zum Starruhm. Als Produzenten agierten John Battsek (The Deepest Breath) und Simon Halfon (Supersonic). Das Filmteam hatte unbegrenzten Zutritt zu Georges und Andrews Privatarchiv und konnte so nie gesehenes Material für die Doku verwenden, darunter seltene und bislang unveröffentlichte Interviews.