Das Leben ist kein Wunschkonzert? Doch, mit Sarah Lesch schon. An diesem besonderen Liederabend. Ein Abend für eure Geschichten. Ein Abend für eure Liederwünsche und zum Austauschen und Lauschen.

Sarah Lesch, die Hüterin der tröstenden, versöhnlichen Worte und Klänge, bringt mit ihrer Ukulele und gemeinsam mit ihrem Freund und Begleiter Philipp Wiechert an der Gitarre und dem Banjo Licht und Seelenwärme in die dunkle und kalte Jahreszeit. Mit viel Musik und Poesie, Lieblingsliedern, Geschichten und ausgewählten Stücken von Gerhard Schöne bis Bettina Wegner im Gepäck, begibt sich die Liedermacherin auf eine ganz besondere Tour. Ein gemeinsamer Winterabend unter Freunden, mit viel Lachen, Liebe und Lametta – für die ganze bekloppte Familie. Kitsch ohne Kitsch.

„Endlich dürfen sich alle mal was wünschen! Ganz nach meinem großen Vorbild Gerhard Schöne wird dieses Konzert von euren Wünschen und Geschichten leben. Weil es immer Themen gibt, die uns alle verbinden und betreffen. Egal wie alt wir sind oder wie unterschiedlich.“ (Zitat Sarah Lesch)

Einlass: 19.00 Uhr