Getrommelte Gangster-Satire voller Überraschungen, 6.12.25 in Neunkirchen
Die Schlagzeugmafia 06.12.2025 Neue Gebläsehalle / Neunkirchen

Es war eine getrommelte Gangster-Satire voller Überraschungen: Im abendfüllenden Show-Format „Backstreet Noise“ der Schlagzeugmafia wurde das Publikum Zeuge und Komplize zugleich. Am 6. Dezember 2025 konnte man sich in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen davon überzeugen:

Obwohl die Mafiosi stets bemüht sind, die lässige Ganoven-Fassade aufrecht zu erhalten, wird schnell klar, dass im Mafiabetrieb ganz und gar nicht alles glatt läuft. Wie sollte es auch anders sein? Bei fünf Schlagzeugern will schließlich jeder den Takt angeben. Wer hält am Ende die Fäden in der Hand? Wird die Tarnung als Pizzabäcker auffliegen? Wie baut man aus drei Trommeln ein Fluchtauto und was passiert, wenn plötzlich alle Lichter ausgehen?

Seht hier unsere Fotogalerie – Credit: Atelier3Bären

