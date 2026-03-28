„Man ist selber schuld, wenn man sie einlädt, doch erst recht, wenn man sie verpasst.“ Kein Satz beschreibt die Saarbrücker Band Lumbematz besser. Chaotisch, sympathisch und garantiert nicht 08/15, liefern sie deutschsprachigen Rock mit Ecken, Kanten und einer ordentlichen Portion Spaß. Ihre Besonderheit? Zwei Geiger und eine Energie, die jedes Konzert zum Erlebnis macht.

Am 11. April waren sie Support von Drei Meter Feldweg in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Hier unsre Fotogalerie – Credit: Atelier3Bären

