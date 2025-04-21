Yps "50 Jahre YPS"

Als regelmäßig erscheinendes Comicmagazin gab es YPS von 1975 bis zum Jahr 2000 im Ehapa Verlag. Einfach kultig, diese Mischung aus Comic-Serien, Rätseln, Wissensbeiträgen und Mitmach-Ideen. Jedes Heft kam mit einem sogenannten „Gimmick“ – einem kleinen Spielzeug, Experiment oder Bastelset, das eng mit dem Heft verknüpft war. Legendär wurden dabei vor allem die „Urzeitkrebse“, kleine Salzkrebse, die sich in Wasser entwickeln konnten. Ebenso die „Agentenausrüstung“, der „Solarzeppelin“ und die „Rose von Jericho“. Wer im Freundeskreis glänzen wollte, musste als Kind diese Dinge besitzen.

Im neuen Jahrtausend gab es einige Neuauflagen, die sich mal an das alte Zielpublikum, mal an nostalgische Erwachsene richteten – allerdings ohne dauerhaften Erfolg. Von Von März 2013 bis September 2017 wurde YPS es als Comicheft für Erwachsene sechsmal jährlich herausgegeben. Das versetze mich ebenso in meine Kindheit zurück wie die einmalige Sonderausgabe, die im Jahr 2022 erschien. Und auch zum 50jährigen Jubiläum wird die Reihe gleich im Doppelschlag gefeiert: Am 4. September erschien eine weitere Sonderausgabe des Magazins, fünf Tage später das Hardcover Buch „50 Jahre YPS“.

Das Magazin mit der laufenden Nummer 1284 und dem Titel „Forever Kult“ liefert einen nostalgischen Rückblick in die Hochzeit der Comic-Kultur. Hannelore Müller-Scherz beschreibt die Anfänge von YPS, Mark Benecke untersucht die kriminalistische Ausrüstung mit Gimmicks, Markus Kavka widmet sich dem Sound der 80er und Oliver Kalkofe zappt sich durch alte TV-Hits. Figuren wie He-Man und Captain Future kommen neu zur Geltung, Europa-Hörspiele, Zauberwürfel und Adidas-Turnschuhe werden ebenso gewürdigt wie das YPS-Heft.

Als Gimmick gibt es eine Dartscheibe mit Magnetpfeilen, die als Entscheidungshilfe in kniffligen Situationen dienen sollen. Okay – da hatten wir schon bessere Beilagen. Ich hätte mich auch nochmal an den Urzeitkrebsen versucht… aber die sind wohl inzwischen zu abgelutscht. Sehr schön finde ich aber das zweite Heft voller Comics im Retro-Style. Yinny + Yan sind vertreten, Pif, Ben’s Bande, Captain York und Mister Melone. Neben dem karierten Känguru natürlich. Das macht die Zeitreise in unsere Jugend perfekt.

Das Buch liefert auf 176 Seiten einen kleinen historischen Abriss zur Serie und sehr viele Comics. Das ist tatsächlich etwas enttäuschend, denn ich hätte mir mehr Infos zu den alten Heften gewünscht, Abdrucke von Titelbildern, Hintergründe zu den Gimmicks. Das alles kommt leider zu kurz. Immerhin sind die nachgedruckten Comics von guter Qualität, aber dazu hätte es nicht dieses Hardcovers bedurft. Mein Fazit also: Das Heft Nummer 1284 ist ein Muss (absolute Kaufempfehlung!), das Buch aber verzichtbar.