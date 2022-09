Billy Idol "The Cage EP"

Das eventuell zu erwartende neue Album von Billy Idol wird in kleinen Häppchen serviert. Nach den vier Stücken der “The Roadside” EP von 2021 (HIER unsre Review) gibt es pünktlich zum Tourstart der Deutschlandtour am 23.9. ein weiteres Song-Quartett unter dem Titel “The Cage”. Zunächst digital und auf CD, ab 11.11. zudem im Vinylformat.

Mit einer 46-jährigen Musikkarriere ist der 66jährige Brite immer noch ein sich ständig wandelnder Mythos. “The Cage” enthält vier Tracks, die einen wie klassische Idol Songs fesseln und gleichzeitig die Augenbrauen hochziehen lassen. Gemeinsam mit Gitarrist Steve Stevens hat Billy immer noch die Energie für großen Punk. Mehr noch: Der Titelsong ist vielleicht Billy und Steves heftigster und unverblümtester Punkrocksong seit Jahrzehnten. Tatsächlich könnte man meinen, dass die wilden Riffs, treibenden Melodien und Morsecode-ähnlichen Rhythmen von Generation X ins 21. Jahrhundert transportiert wurden.

So bietet “The Cage” 13 Minuten fantastischer Rockmusik, die mit der Pianoballade “Running From The Ghost” auch mal ganz romantisch ausfallen kann. “Rebel Like You” startet mit Motorgeräuschen und Oldschool-Gitarrenriffs. Das könnte zur Livehymne werden. Abgeschlossen wird die EP mit rauem Sprechgesang und Disco-Vibes in “Miss Nobody”.

Auch mit diesen vier Songs, die alle Facetten des großen Meisters enthalten, schlägt das Fanherz höhe. Vorhang auf für Billy Idol!

Heute startet die Deutschland-Tour:

23. September –– Halle, Peißnitz Insel

29. September –– Frankfurt, Festhalle

30. September –– Nürnberg, Arena Nürnberg

03. Oktober –– München, Olympiahalle

05. Oktober –– Berlin, Mercedes Benz Arena

06. Oktober –– Hamburg, Barclays Arena

08. Oktober –– Lingen, Emsland Arena

11. Oktober –– Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle