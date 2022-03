Daryl Hall und John Oates "Marigold Sky (Expanded Edition)"

Daryl Hall und John Oates sind auch 50 Jahre nach Bandgründung eine Legende. Das Popduo schloss sich 1970 zusammen – der erste Auftritt fand im Dezember desselben Jahres in Philadelphia statt. Ihr bekanntestes Album wird vermutlich für immer das elfte und erfolgreichste Studiowerk “H2O” mit dem Hit “Maneater” sein, doch auch nach den Glanztaten der 70er und 80er Jahre gab es noch veritable Releases wie “Marigold Sky” im Jahr 1997.

Es war die erste Veröffentlichung nach sieben Jahre Pause und enthielt mit “Promise Ain’t Enough” einen erfolgreichen Singlehit, der vor allem in Südamerika und Südostasien chartete. Die meisten Songs liefern ein entspanntes Rock & Soul-Feeling. “Romeo Is Bleeding” besticht durch eine starke Gitarrenarbeit, der Titelsong rettet ein entspanntes 80er-Jahre-Feeling Richtung Jahrtausendwende und das energische “Out Of The Blue” lässt auch die mitgebrachten Streicher den Blues leben.

Neben dem rhythmischen “Want To” beeindrucken mich vor allem Hymnen wie “The Sky Is Falling” und “War Of Words”, doch auch der smarte Soul von “I Don’t Think So” ist durchaus reizvoll. Schade, dass das Album oft unterbewertet wurde und lange Zeit nicht erhältlich war.

“Ich betrachte Marigold Sky als das verlorene Hall & Oates Album”, erzählt Daryl Hall. “Die Fans haben mich seit Jahren danach gefragt. Ich bin wirklich stolz auf diese Songs und freue mich, dass es eine weltweite Wiederveröffentlichung bekommt.” Und John Oates ergänzt: “Ich freue mich sehr, dass Marigold Sky jetzt endlich weltweit erhältlich ist. Es ist ein einzigartiges und cooles Album, und ich hoffe, dass alte und neue Fans es wirklich genießen.”

Als Bonussongs gibt es den Edit von “Romeo Is Bleeding” (um 100 Sekunden gekürzt, um Radiotauglichkeit herzustellen) und zwei Remixe, wobei vor allem “Hold On To Yourself” durch einen mitreißenden Rhythmus zum Saxofon von Charlie DeChant hervorsticht. Diese Neuauflage ergänzt die umfangreiche und äußerst erfolgreiche Diskografie von Daryl Hall & John Oates.