Demons Down "I Stand"

Eine neue Band, die klingt, wie aus den 80ern, liefert ein Hardrock-Album ab – ohne Höhen und Tiefen. Die Songs klingen wie irgendwann schon mal gehört. Massive Hooks und üppige Keyboardläufe dominieren das Debütalbum von Demons Down.

Wer auf den Sound der späten 80er und frühen 90er Jahre steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Keines der elf Stücke hat einen besonderen Wiedererkennungswert. Es klingt alles irgendwie ähnlich, daher fällt es mir schwer, einen oder zwei Songs besonders hervorzuheben.

Handwerklich gut gemachtes Album, aber Massenware. Die 11 Titel haben eine Spielzeit von 52 Minuten.

Tracklisting

I Stand

Disappear

Down In A Hole

On My Way To You

Where Will Our Tears Fall?

Book Of Love

Stranded In The Middle Of Nowhere

Follow Me

To The Edge Of The World

Search Over The Horizon

Only The Brave

Line-Up:

James Robledo – Vocals

Jimi Bell – Guitars

Francesco Savino – Guitars

Chuck Wright – Bass

Ken Mary – Drums

Additional Musicians:

Alessandro Del Vecchio – Keyboards, Guitars, Backing Vocals