Janelle Monáe "The Age Of Pleasure"

Janelle Monáe hat „The Age of Pleasure“ veröffentlicht, ihr erstes neues Album seit fünf Jahren. Das Werk wurde exekutiv-produziert von Monáe, Nate Wonder, Chuck Lightning und Sean „Diddy” Combs.

Die vorab veröffentlichten Songs „Lipstick Lover” und das entspannte „Float (Feat. Seun Kuti + Egypt 80)” ließen bereits erahnen: hier kommt Großartiges auf uns zu – ein Versprechen, das „The Age of Pleasure“ einlöst. Exemplarisch seien Tracks wie „Champagne Shit”, „Phenomenal (feat. Doechii)” und „Waterslide” genannt, doch im Grunde ist das Album mit seinen 32 Minuten Gesamtspielzeit wie ein einziger richtig guter Song und der perfekte Soundtrack für diesen Sommer.

Die amerikanische Künstlerin hat in ihrer erfolgreichen Karriere musikalisch bisher mit anspruchsvollen Konzeptalben überzeugt. Ihr aktuelles Werk hat nun deutlich mehr Leichtigkeit – und selten war ein Titel so zutreffend. Das ganze Album klingt nach Urlaub, Sommer und – nicht immer unschuldigem – Vergnügen. Dazu passen sowohl das Albumcover als auch das bereits erschienene Video zur Single „Lipstick Lover“, in dem verspielt und freizügig die Liebe unter Frauen zelebriert wird.

Zu den weiteren Features neben Seun Kuti + Egypt 80 gehören auch Doechii, Grace Jones, Nia Long, Amaraee, Sister Nancy und CKay. Die Vinyl-Edition hat ein alternatives farbenfrohes Cover, das ein Porträtfoto der Künstlerin zeigt. Im CD-Format sieht man sie lebensfroh unter Wasser tauchend.

Tracklist

1. Float (feat. Seun Kuti & Egypt 80)

2. Champagne Shit

3. Black Sugar Beach

4. Phenomenal (feat. Doechii)

5. Haute

6. Ooh La La (feat. Grace Jones)

7. Lipstick Lover

8. The Rush (feat. Nia Long & Amaarae)

9. The French 75 (feat. Sister Nancy)

10. Water Slide

11. Know Better (feat. CKay, Seun Kuti & Egypt 80)

12. Paid In Pleasure

13. Only Have Eyes 42

14. A Dry Red